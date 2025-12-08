הפגנת החרדים נגד הגיוס בכביש גהה הסלימה: נער נדרס בהפגנה. בנוסף חשש להצתה סמוך למקום ההפגנה. כביש 4 חסום ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות

הפגנת החרדים נגד הגיוס בכביש גהה הסלימה הערב (שני). נער בן 16 נדרס בהפגנה. בנוסף חשש להצתה סמוך למקום ההפגנה. כביש 4 חסום ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. כך על פי הדיווח בחדשות 13.

ממד"א נמסר: "שעה 18:04 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על נער שנפגע מרכב בדרך זאב ז'בוטינסקי בבני ברק בסמוך למחלף גהה. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון נער כבן 16 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים".

חובשי רפואת חירום במד"א רונלד קייקוב, מנחם שטרן ונפתלי לונטל, סיפרו: "היינו בסמוך למחלף שאזרחים קראו לנו ואמרו שנער נפגע מרכב. כשהגענו ראינו נער כבן 16 כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר יציב."

מהמשטרה נמסר על הפגנת החרדים: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות. הסדרי תנועה כביש 4: כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה. שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת".