מרגש ביותר: כשנתיים לאחר נפילתו במלחמת חרבות ברזל, אביה לובר אלמנתו של אלישע יהונתן לובר ז"ל – התארסה לבחיר ליבה

מזל טוב: אביה לובר, אלמנתו של סמ"ר במיל' אלישע יהונתן לובר ז"ל שנפל לפני כשנתיים בעזה, מתארסת הערב (שני) עם יהושע גילביץ. נזכיר כי סמ"ר (במיל') אלישע יהונתן לובר, מיצהר לוחם בגדוד 8104, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בדצמבר 2023, בן 24 בנופלו.

לאביה 2 בנים, את הקטן היא ילדה לאחר נפילתו של אביו. הסב חגי לובר, בישר אז על לידת נכדו: "מזל טוב. יולד בן ליהונתן. באושר אין קץ ומתוך שמחה גדולה והודאה לה', אנחנו מודיעים על לידת בן ליהונתן הי"ד ויבדלו לחיים ארוכים אביה אישתו. אח לנחמן המתוק".

לובר מבקש לראות את מה שיש "בבקשה מכם עם ישראל, אל תחשבו על 'האין' אל תחשבו על ה'אין אבא', אל תחשבו על ה'אין מי שירים אותו על הכתפיים', אל תחשבו על 'האין מי שירקוד איתו בשמחת תורה', אל תחשבו על האין' בבר מצווה, בלימודי אבות ובנים, בליווי לחתונה, או סתם בטיול של כיף.

תחשבו על ה'יש' יש תינוק מתוק .יש המשך ליהונתן. יש את מי לאהוב. יש מי שיזכור שיזכיר שיזכר. יש מי שיאמר קדיש. יש המשך צמיחה ותקוה לעם המופלא הזה".