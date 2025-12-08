יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו על חוק הגיוס: "מה תגיד לפצועים? מה תגיד להם אם תעביר את חוק ההשתמטות?"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו על חוק הגיוס: "מה תגיד לפצועים? מה תגיד להם אם תעביר את חוק ההשתמטות?"

דבריו המלאים: "יש לי שאלה אחת אליך לגבי חוק ההשתמטות: מה תגיד לפצועים? מה תגיד להם אם תעביר את חוק ההשתמטות? אתה עומד ליד המיטה של איש צעיר, שיחיה עכשיו חיים שלמים בלי ידיים, או בלי רגליים, מה תגיד לו? איך תסביר לו שאותה היד שחתמה על צו הגיוס שלו, שלחה אותו למלחמה, שלחה אותו להיפצע – היא גם היד שחותמת על שחרור של עשרות אלפי צעירים בריאים במסגרת קומבינה פוליטית מהסוג הנמוך והמכוער ביותר?".

עוד באותו נושא לפיד לאנשי התקשורת: "אתם בלתי נסבלים, אתם מעצבנים" 14:39 | נחום פרי, שמחה רז 3 0 😀 👏

"מה תגיד לו? דרעי לוחץ עלי? יש לי בעיות בקואליציה? אני רוצה להרוויח עוד כמה חודשים על הכסא? זה ההסבר שלך לילדים האלה שנתנו הכל למדינה? שקראו להם והם הלכו, כי הם האמינו שזו חובתם? לפני שבוע מדינה שלמה ניסתה להבין לאן נעלמת. הודעת שתתן הצהרה לתקשורת, תסביר את חוק ההשתמטות. אלא שאז נעלמת כלא היית".

"הסיבה האמיתית שברחת היא שאין דרך להסביר את החוק הזה. אין איך להגן עליו. לא אחרי 1,200 נרצחים, לא אחרי יותר מ 920 חיילים שנהרגו בשנתיים האחרונות על הגנת המולדת. לא אחרי הטבח הנורא בתולדותינו שהפך למלחמה הארוכה בתולדותינו. רוצה להבין כמה אנחנו נחושים? בוא לועדת חוץ וביטחון. תשמע את הפצועים. תפגוש אנשים שלא סיננו לך לפני שאתה פוגש אותם", תקף יו"ר האופוזיציה.

לפיד התייחס גם למשפט נתניהו: "סיפרת שהתיקים קורסים ואז קרסת. קודם רצת לנשיא טראמפ ואחר כך לנשיא הרצוג. אתה רוצה חנינה? תגיש בקשה כמו שצריך. תודה באשמה, תקבל עליך קלון. כל אפשרות אחרת תקרע את המדינה הזו לגזרים. תשאיר מיליוני אזרחים עם אפס אמון במערכת. אתה רוצה חנינה? תתכבד ותלך הביתה".