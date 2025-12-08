יום שישי: מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. עדיין קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף וחשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.