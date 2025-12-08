מזג אוויר לימים הקרובים: החל ממחר תורגש התקררות משמעותית ויירדו גשמים בכל אזורי הארץ. חשש לשטפונות והצפות. צפי לרעמים ורוחות חזקות.
הערב והלילה, בין שני לשלישי: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות צפויים לרדת לאורך מישור החוף הצפוני והמרכזי, וייתכנו אף בדרום מישור החוף.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות לאורך מישור החוף, בעיקר במישור החוף הצפוני. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
יום רביעי: בצפון הארץ ובמרכזה ירדו ממטרים מלווים בסופות רעמים. במישור החוף ובשפלה חשש חמור להצפות. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף ובהרים. הגשם יתפשט בהדרגה עד הנגב. בנחלי במדבר יהודה ובים המלח קיים חשש משטפונות.
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. בדרום הנגב ייתכן גשם מקומי. קיים חשש לשטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה. קיים חשש להצפות לאורך מישור החוף ובשפלה. ינשבו רוחות ערות. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שישי: מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים בודדות. עדיין קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף וחשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. הטמפרטורות יעלו במקצת, אך עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים