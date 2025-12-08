ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (שני) את יו"ר ש"ס אריה דרעי, לאחר שהאחרון אמר כי מפלגתו לא תתמוך בתקציב המדינה בשל הקיצוץ למשפחות החרדיות.
תחילה, פרסם בנט את ההודעה הזו: "דרעי, ש״ס היא בדיוק הסיבה שהילדים החרדים עניים. כשאתה שולל מהילדים אנגלית, מתמטיקה ואת שאר הכלים להתפרנס בכבוד, ואז מחלק תלושי מזון כך שהם יהיו תלויים באחרים כל החיים, מה חשבת שיקרה?
אין דבר פחות יהודי ופחות מוסרי מכך. אתה קורע את העם. אנחנו נדאג להעניק לכל ילדי ישראל את הכלים לפרנס את עצמם בכבוד, כדי שלא יהיו תלויים באחר. כך נאחד את העם. בקרוב נתקן".
לאחר מספר דקות הוא מחק והוסיף את השורה: "אנחנו נדאג להעניק לכל ילדי ישראל את הכלים לפרנס את עצמם בכבוד, כדי שלא יהיו תלויים באחר. כך נאחד את העם".
נראה כי אנשיו הבהירו לו שיש לדבר כרגע על אחדות בעם ולהכניסה כאלמנט בתקופת הבחירות.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
ולמה אתם כותבים בכותרת ראש הממשלה בנט...
ולמה אתם כותבים בכותרת ראש הממשלה בנט...17:56 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
בתגובה ל: ולמה אתם כותבים בכותרת ראש הממשלה בנט...
הנוכל עבד על כולנו נוכל נשאר נוכל ולא יחליף חרבובותיו18:06 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאללה בנט
בתגובה ל: ולמה אתם כותבים בכותרת ראש הממשלה בנט...
כי הוא היה ראש ממשלה ציוני וטוב מאד. עשה למען המדינה ולא למען קטר18:15 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב ל
הנוכל,למה לא גייס תלמידי ישיבה? להתלהם הנוכל יודע18:05 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שטאלה בחשבון ללומדי ליבה
כמה ילדים רעבים אפשר להאכיל ב-50 מיליון ש"ח שעלתה לאזרחי ישראל התמגנות ביתו של בנט, כי לאשתו ולו לא התחשק לעבור לבית ראש הממשלה בירושלים. בין העונים נכונה יוגרל פרס:...
כמה ילדים רעבים אפשר להאכיל ב-50 מיליון ש"ח שעלתה לאזרחי ישראל התמגנות ביתו של בנט, כי לאשתו ולו לא התחשק לעבור לבית ראש הממשלה בירושלים. בין העונים נכונה יוגרל פרס: חצי המנדט הבודד שבנט יקבל בבחירות.המשך 18:28 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
בעאנאת----------3811 קולות בבחירות18:20 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודי
דוחה18:53 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שטאלה בחשבון ללומדי ליבה
כמה ילדים רעבים אפשר להאכיל ב-50 מיליון ש"ח שעלתה לאזרחי ישראל התמגנות ביתו של בנט, כי לאשתו ולו לא התחשק לעבור לבית ראש הממשלה בירושלים. בין העונים נכונה יוגרל פרס:...
כמה ילדים רעבים אפשר להאכיל ב-50 מיליון ש"ח שעלתה לאזרחי ישראל התמגנות ביתו של בנט, כי לאשתו ולו לא התחשק לעבור לבית ראש הממשלה בירושלים. בין העונים נכונה יוגרל פרס: חצי המנדט הבודד שבנט יקבל בבחירות.המשך 18:28 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
בעאנאת----------3811 קולות בבחירות18:20 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב ל
הנוכל,למה לא גייס תלמידי ישיבה? להתלהם הנוכל יודע18:05 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ולמה אתם כותבים בכותרת ראש הממשלה בנט...
ולמה אתם כותבים בכותרת ראש הממשלה בנט...17:56 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
בתגובה ל: ולמה אתם כותבים בכותרת ראש הממשלה בנט...
הנוכל עבד על כולנו נוכל נשאר נוכל ולא יחליף חרבובותיו18:06 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאללה בנט
בתגובה ל: ולמה אתם כותבים בכותרת ראש הממשלה בנט...
כי הוא היה ראש ממשלה ציוני וטוב מאד. עשה למען המדינה ולא למען קטר18:15 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר