ראש הממשלה נפתלי בנט תקף את יו"ר ש"ס אריה דרעי, לאחר שהאחרון התלונן על קיצוץ בתלושי המזון. ברגע האחרון, הוא הוסיף שורה נוספת לציוץ

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (שני) את יו"ר ש"ס אריה דרעי, לאחר שהאחרון אמר כי מפלגתו לא תתמוך בתקציב המדינה בשל הקיצוץ למשפחות החרדיות.

תחילה, פרסם בנט את ההודעה הזו: "דרעי, ש״ס היא בדיוק הסיבה שהילדים החרדים עניים. ‏כשאתה שולל מהילדים אנגלית, מתמטיקה ואת שאר הכלים להתפרנס בכבוד, ואז מחלק תלושי מזון כך שהם יהיו תלויים באחרים כל החיים, ‏מה חשבת שיקרה?

‏אין דבר פחות יהודי ופחות מוסרי מכך. ‏אתה קורע את העם. ‏אנחנו נדאג להעניק לכל ילדי ישראל את הכלים לפרנס את עצמם בכבוד, כדי שלא יהיו תלויים באחר. ‏כך נאחד את העם. ‏בקרוב נתקן".

עוד באותו נושא סמוטריץ' בצרות: ש"ס לא תתמוך בתקציב המדינה 16:26 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

לאחר מספר דקות הוא מחק והוסיף את השורה: "‏אנחנו נדאג להעניק לכל ילדי ישראל את הכלים לפרנס את עצמם בכבוד, כדי שלא יהיו תלויים באחר. ‏כך נאחד את העם".

נראה כי אנשיו הבהירו לו שיש לדבר כרגע על אחדות בעם ולהכניסה כאלמנט בתקופת הבחירות.