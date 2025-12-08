נתניהו במליאת הכנסת: "עולם התורה שמר עלינו אלפי שנים והוא ימשך לשמור עלינו. אבל כמובן ביחד עם גיוס לצה"ל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (שני) במליאת הכנסת בדיון 40 החתימות: "בסוף החודש אפגש בפעם השישית עם טראמפ,יש לנו שיח עם מעצמה נוספת, עם רוסיה. אני משוחח עם פוטין על בסיס קבוע".

דבריו המלאים: "הטענות על קריסת מעמדה הבינלאומי של ישראל – מנותקות מהמציאות. ישראל היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון". נתניהו האשים את האופוזיציה: "בכל העולם מצטטים את מה שאמרתם פה, שאני רוצה במות חטופים ושאנחנו הורגים תינוקות כתחביב".

עוד באותו נושא הקאמבק של יאיר נתניהו 17:16 | חדשות סרוגים 4 1 😢

ראש הממשלה הוסיף: "בסוף החודש אפגש בפעם השישית עם טראמפ, לפני כל פגישה יש ריטואל קבוע שאתם בוכים שיש התנגשות וכיפופי ידיים ואתם כל פעם מתאכזבים. יש לנו שיח עם מעצמה נוספת, עם רוסיה. אני משוחח עם פוטין על בסיס קבוע, ויש לשיח הזה משמעות לשמירה על אינטרסים ביטחוניים. כולל עכשיו בגבולנו הצפוני. קבעתי גם להיפגש בקרוב עם ראש ממשלת הודו".

נתניהו: "חוק השתמטות זה החוק שגנץ ולפיד הביאו"

לאחר דבריו התעוררה מהומה במליאה. נתניהו לעג לחברי האופוזיציה: "אתם תטפלו בחמאס?". בתגובה, חלק מהאופוזיציה קראו לעבר ראש הממשלה שהוא מימן את חמאס ושחרר את סינואר. נתניהו ענה: "צריך להבין את האופוזיציה, הם בלחץ שלא יהיו בכנסת הבאה. מי שיצעק יותר יהיה בארבעה מקומות ריאליים שייכנסו".

נתניהו התייחס גם למצב בעזה: "אנחנו על סף סיום השלב הראשון בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ. אני לא מחדש לכם שאני אומר שחמאס מפר את הפסקת האש". הוא פנה למשפחתו של רן גוילי, החלל החטוף האחרון: "אנחנו לא נרפה מהמשימה הקדושה להחזיר את רני הביתה. אנחנו על סף סיום השלב הראשון ועכשיו אנחנו עוסקים בפירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה. חמאס כל הזמן מפר את הסכם האש.

המשימה תושלם בדרך הקלה או בדרך הקשה".

ראש הממשלה התייחס לחוק הגיוס: "הנחנו על שולחן הכנסת את חוק הגיוס. זו תחילתו של תהליך היסטורי לשילוב הציבור החרדי בשירות בצה"ל ובמערכות הביטחון עולם התורה שמר עלינו אלפי שנים והוא ימשך לשמור עלינו. אבל כמובן ביחד עם גיוס לצה"ל. חוק השתמטות זה החוק שגנץ ולפיד הביאו".