מילדות מורכבת ותקופת אומנה, דרך הפריצה עם בן אל ועד הקריירה העצמאית והמסורת שמלווה אותו – עשרה דברים מפתיעים על סטטיק לכבוד יום הולדתו ה-35

הוא אחד הכוכבים הגדולים שגדלו כאן, חצי מהצמד שכבש כל במה אפשרית, זמר סולו מצליח, מאומץ, מסקרן, פתוח, מרגש – ובעיקר מלא שכבות. לכבוד יום הולדתו ה-35 של סטטיק (לירז רוסו), אספנו עשרה דברים שלא ידעתם על האיש שהפך מתופעת רשת לאחד היוצרים הבולטים והאהובים בישראל.

1. אומץ בגיל חמישה חודשים

מאחורי הקריירה של סטטיק עומד סיפור חיים מורכב ומרגש כבר מהרגעים הראשונים. הוא נולד בישראל והועבר למשפחת אומנה בחודשי חייו הראשונים, ולאחר מכן גדל אצל משה וניצה רוסו בחיפה. סטטיק סיפר לאורך השנים שהמסע המשפחתי שעבר בילדותו מעצב חלק מרכזי בזהותו, ומשמש עבורו מקור לכוח, להבנה עצמית ולתחושת שייכות עמוקה.

2. השם "סטטיק"? זה בכלל חבר ילדות

את שם הבמה האייקוני הוא קיבל עוד בתיכון, מחבר בשם גל פרידמן, שטען שלירז "עוקצני ובלתי צפוי כמו חשמל סטטי". השם נדבק – והשאר היסטוריה.

3. היה בדרך להיות קצין – עד שהגוף עצר

סטטיק התגייס למסלול ייעודי לקצונה ושירת כקצין באכ"א. בגיל 21 חלה בריקציה – מה שהוביל לשחרור מוקדם משירות צבאי. הוא דיבר על כך בפתיחות, ואפילו קישר את התקופה הזו להתחזקות שלו במסורת.

4. הקריירה שהחלה בגיל 15

הרבה לפני שכבש מצעדים, סטטיק בכלל הגיע מהמחתרת החיפאית: הוא ניגן גיטרה ופסנתר, התאמן בפריסטייל בלי הפסקה, והיה חלק מהרכב הראפ המקומי Unique T. בהמשך החל לשתף פעולה עם רון נשר, עומרי סגל ומור שגב, והפריצה הראשונה הגיעה עם "לוקו ויין" הלהיט של אלון דה לוקו שהציב אותו על המפה.

5. הפריצה הגדולה: הקליפ הוויראלי שהפגיש אותו עם בן אל

השיר "דוביגל" הפך אותו לשם מוכר – וגרם למפגש ההיסטורי עם בן-אל תבורי והמפיק ג'ורדי. בעקבות ההצלחה הם הוציאו את "ברבי", ומשם נולד אחד הצמדים הכי מצליחים בישראל.

6. סטטיק ובן אל – ההצלחה שהגיעה עד הוליווד

הצמד הפך למכונת להיטים: "טודו בום", "כביש החוף", "סלסולים", "זהב". בשיאם חתמו על חוזה בינלאומי בקפיטול רקורדס והקליטו עם פיטבול, בלאק אייד פיז וג'יי באלווין. הם אפילו נכנסו למצעד הלטיני של בילבורד – הישג נדיר לאמנים ישראלים.

7. פרידה קשה – והתחלה חדשה באלבום אישי מהלב

באוגוסט 2022 התפרק הצמד רשמית. שנה לאחר מכן יצא סטטיק לדרך עצמאית והשיק את אלבום הסולו הראשון שלו, "לירז" – פרויקט אישי במיוחד שבו הוא חוזר לעצמו, לשורשים ולסיפור חייו. האלבום, המלווה בסרט תיעודי על התקופה המורכבת שעבר, נוגע בזהות, במשפחה, בפרידה ובכנות שלא הכרנו ממנו קודם.

8. הזוגיות המתוקשרת

סטטיק נישא לשרית פולק בשנת 2021, והשניים התגרשו כשנה לאחר מכן. בהמשך היה בזוגיות עם הרקדנית והשחקנית רונה-לי שמעון – קשר שנמשך תקופה והפך לאחד הזוגות המתוקשרים של אותה שנה. כיום סטטיק רווק.

9.חיבור מפתיע למסורת

אולי לא כולם יודעים, אבל לצד הקריירה הקצבית והנוצצת שלו, סטטיק שומר מסורת. הוא מקפיד על קידוש שישי בבית, מספר שהחגים הם חלק משמעותי מהמשפחה שלו, ושדווקא בתוך החיים הסוערים של תעשיית המוזיקה – המסורת נותנת לו שקט ואיזון. בריאיונות הוא אמר לא פעם שהאמונה והערכים שקיבל מהבית הם מה שמחזיק אותו בזמן משברים, ושהם חלק בלתי נפרד מהאדם שהוא היום, הרבה מעבר לבמה.

10. הקריירה רק עולה: "להרים", "פוקימון", ו"קעקועים"

אחרי "לירז" הגיע "להרים" – אלבום סולו שני, קצבי ובטוח בעצמו. בהמשך יצאו להיטים כמו "עטלף", "צ'יק צ'ק", "פוקימון" עם עדי ביטי, "פדרר", – ולפני חודש הוא שיחרר את המיני אלבום "קעקועים”, שממצב אותו כאחד היוצרים הכי חדים בישראל.