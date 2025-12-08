בניגוד לדיווח שפורסם באתר "מאקו" על "אירועים חריגים" בעיר, משטרת ישראל מפרסמת תגובה חריפה ונוקבת: "בפועל ישנה ירידה חדה בפשיעה בעיר בכלל הפרמטרים"

משטרת ישראל פרסמה תגובה חריפה בעקבות פרסום באתר "מאקו", שטען לקיומה של מגמת אירועים חריגים בעיר רחובות. המשטרה טוענת כי הדיווח "שגוי, ריק מתוכן ומשולל כל יסוד עובדתי".

בהודעה מטעמה, מבהירה המשטרה כי בניגוד לתמונה שבחר הכתב לצייר, בפועל נרשמה ירידה חדה בפשיעה בעיר בכלל הפרמטרים ביחס לאשתקד. המשטרה מדגישה כי סקר שביעות רצון שנערך בקרב התושבים על ידי גוף חיצוני, מצביע דווקא על תחושת ביטחון אישי גבוהה בקרב הציבור, וזאת בזכות פעילותם המקצועית של שוטרי התחנה.

ירידה דרמטית בפשיעה חמורה

המשטרה מסרה כי במהלך השנה האחרונה, שוטרי תחנת רחובות, יחד עם יחידות מיוחדות במרחב שפלה ומחוז מרכז, פעלו לסכל ולמנוע אירועים פליליים חמורים בעיר, והצליחו להוריד את הפשיעה בהיקף חסר תקדים.

הנתונים שנמסרו על ידי המשטרה מראים ירידה של 50% בכמות המטענים, ירידה של 26% באירועי ההצתות, ירידה של 28% באירועי הירי, ירידה של 17% בתיקי האלימות החמורה, ירידה של 15% בפשיעת הרכוש וירידה של 18% בגניבות הרכב.

עלייה בהגשת כתבי אישום

בנוסף לנתוני הירידה בפשיעה, המשטרה מדווחת על עלייה ניכרת בתוצרי התחנה. המשטרה מדגישה כי הודות לפריסה מבצעית נכונה, מודיעין איכותי וחקירות מקצועיות של שוטרי התחנה, ישנה עלייה של כ-30% בהגשת כתבי האישום וכן עלייה של 16% בתיקי מעצר תום ההליכים נגד מחוללי פשיעה. לדברי המשטרה, מהלך זה מבטיח את כליאתם של העבריינים למען שלום הציבור ובטחונו.

המשטרה מסכמת את הודעתה בציפייה מכלי תקשורת להקפיד על בדיקת העובדות לאשורן, על מנת לא להטעות את הציבור ולהימנע מגרימת עוול לשוטרים המגינים על ביטחון אזרחי המדינה.