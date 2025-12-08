נערים תקפו נהג במהלך נסיעתם באוטובוס בלילה, כך שבסביבות חצות, התקבל דיווח למוקד המשטרה על אירוע אלימות כלפיו. במהלך התקיפה הם גנבו את רכושו האישי וניפצו את דלת האוטובוס באבנים

7 בני נוער נאשמים בתקיפה אלימה של נהג אוטובוס, באירוע שהתרחש לפני כשבועיים.

היום (שני) הוגש כתב אישום לבית המשפט לנוער, כנגד 7 נאשמים צעירים בגילי 13-16, אשר היו מעורבים בתקיפתו האלימה של נהג אוטובוס ב-26.11.

הנערים תקפו את הנהג במהלך נסיעתם באוטובוס בלילה, כך שבסביבות שעת חצות, התקבל דיווח למוקד המשטרה על אירוע אלימות כלפי נהג האוטובוס. שוטרי תחנת לב הבירה שהוזעקו למקום, הבחינו במספר מהנאשמים נמלטים, רדפו אחריהם עד שהשיגו אותם ועצרו אותם. בחיפוש בכליהם, אותרו פריטים אישיים השייכים לכאורה לנהג שהותקף.

השלושה שנעצרו, הועברו לחקירה בתחנת לב הבירה ועוד בהמשך היום, הובאו בפני בית המשפט להארכת מעצרם, שניים מהם נשלחו בתנאים מגבילים למעצר בית ומעצרו של השלישי הוארך ביממה, שלאחריה שוחרר בתנאים אף הוא.

במהלך החקירה במשטרה, נתפסו נאשמים נוספים למעשה האלימות והם נעצרו, כך שבסך הכל מדובר ב-7 בני נוער שהיו מעורבים בתקיפת הנהג. עוד נודע, כי במהלך נסיעתם באוטובוס תקפו הנאשמים את הנהג תוך שסטרו בפניו ובתגובה לכך, עצר הנהג את הרכב והחל עימות בין הנהג לבין אותם נאשמים, וכל זאת לעיני הנוסעים.

בהמשך לכך, מספר צעירים הסב נזק לחלונות האוטובוס, בו בזמן שחבריהם ניגשו לתא הנהג שם חיטטו בחפציו האישיים של הנהג ששהה מחוץ לרכב ונטלו לרשותם את רכושו. הם הוציאו ולקחו את הטלפון הנייד, תעודת זהות, כרטיס אשראי ועוד. ואם לא די בכך, השליך אחד הנאשמים אבן לעבר שמשת דלת האוטובוס הקדמית, מה שגרם לה להתנפץ לרסיסים רבים.

(ניפוץ אחת הדלתות של האוטובוס)

בשלב זה, החלו הנאשמים לרדוף אחר הנהג תוך שצעקו לעברו – "תקיפו אותו", "שיזמין משטרה, נז**ן אותו עכשיו…", וזאת כאשר חלקם ממשיכים ליידות אבנים לעברו. הנהג נס על נפשו ועלה לאוטובוס חולף במטרה להימלט ממעשיהם. אלא שאז, אבן שהושלכה לעבר האוטובוס הנוסף שנקלע למקום, גרמה לו נזק ושמשת דלת האוטובוס נופצה. בהמשך לכך, שניים מהנאשמים שאחזו בטלפון הנייד של הנהג, ניפצו גם את המכשיר שנגנב, כאמור.

לאחר שהשלימו חוקרי תחנת לב הבירה את מלאכת חקירתם של הנאשמים הצעירים, וגובשה תשתית ראייתית נגדם, הגישה היום יחידת התביעות המשטרתית את כתב האישום בגין עבירות של התנהגות פרועה במקום ציבורי בצוותא, תקיפת עובד ציבור, גניבה בצוותא, חבלה במזיד ברכב, ועבירות נוספות.