יעקב ברדוגו התייחס היום (שני) לסירובם של בכירי שב"כ לשעבר להתייצב לבדיקה אצל מבקר המדינה, ואמר ב'גלי ישראל': "אותם בכירי שב"כ לשעבר, אלה שנוגעים ישירות בשבעה באוקטובר ומסרבים לבדיקת המבקר – צריכים לקבל צו מעצר באופן מיידי ולהיעצר על ידי השב"כ. אני לא מבין איך זיני עדיין לא החליף את ראש אגף החקירות בשירות הביטחון הכללי".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שיגר תגובה חריפה במיוחד לעבר בכיר השב"כ לשעבר, שהודיע פעם נוספת על סירובו להתייצב לביקורת המבקר, למרות סמכותו בחוק לזמן אותו.

איש השב"כ לשעבר המדובר, אשר שימש כגורם בכיר ביותר בפיקוד דרום במהלך אירועי השביעי באוקטובר, סירב להתייצב בפני המבקר, למרות סמכותו החוקית המובהקת לאלץ גורמים לעמוד למתן עדות. למרות סמכותו החוקית של המבקר לזמן אותו, בכיר השב"כ לשעבר בחר להתעלם מההוראה החוקית, ולטעון כי אינו יכול להיות מחויב לעמוד לביקורת וכי "יש לחכות להכרעת בג"ץ" בקשר לוועדת חקירה ממלכתית.

העימות בין הצדדים מחריף כבר תקופה, אך הפעם בחר המבקר לצאת בהצהרה חריגה בנוקשותה. לדבריו, הבכיר לשעבר מסרב לשתף פעולה עם הביקורת ואף הודיע כי לא יופיע לזימון שנשלח אליו כחוק. אנגלמן הדגיש כי סמכותו בעניין נקבעה לא רק בחקיקה אלא גם בפסיקות בית המשפט העליון.