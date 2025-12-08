הפרקליטות החליטה לסגור את התיק נגד מאי גולן. כך היא הגיבה: "זו חקירה פוליטית, לא אשתף עם זה פעולה יותר. אני איבדתי אמון במערכת הזו"

שנה לאחר שהשרה מאי גולן זומנה לחקירה על תאונת דרכים בת 4 שנים החליטה הפרקליטות לגנוז את התיק נגדה. כעת השרה מגיבה לכך: "מה שהולך כמו חקירה פוליטית, עושה קולות של חקירה פוליטית ונראה כמו חקירה פוליטית – זו חקירה פוליטית.

אני כבר בוגרת ״חקירות״ שפותחות מהדורות, מבזקי חדשות וכותרות מפוצצות. לא אשתף עם זה פעולה יותר. אני איבדתי אמון במערכת הזו בעת הזו – כמחוקקת, כחברת כנסת, וכשרה. לא מעניינת אותם האמת. הדבר היחיד שמעניין אותם זה לתדרך כתבים – כך שזה לא משנה מה אגיד".

עוד באותו נושא מכה לאוריך: היועץ הבכיר של נתניהו יעמוד לדין 20:04 | חדשות סרוגים 14 1 😀

עוד הוסיפה גולן: "כל אחד מהשרים וחברי הכנסת מהימין מסתובב היום עם מטרה על הגב, ואני פשוט עוד אחת משלושים אנשים שרדפו ורודפים ומנסים לתפור".