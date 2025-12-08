שנה לאחר שהשרה מאי גולן זומנה לחקירה על תאונת דרכים בת 4 שנים החליטה הפרקליטות לגנוז את התיק נגדה. כעת השרה מגיבה לכך: "מה שהולך כמו חקירה פוליטית, עושה קולות של חקירה פוליטית ונראה כמו חקירה פוליטית – זו חקירה פוליטית.
אני כבר בוגרת ״חקירות״ שפותחות מהדורות, מבזקי חדשות וכותרות מפוצצות. לא אשתף עם זה פעולה יותר. אני איבדתי אמון במערכת הזו בעת הזו – כמחוקקת, כחברת כנסת, וכשרה. לא מעניינת אותם האמת. הדבר היחיד שמעניין אותם זה לתדרך כתבים – כך שזה לא משנה מה אגיד".
עוד הוסיפה גולן: "כל אחד מהשרים וחברי הכנסת מהימין מסתובב היום עם מטרה על הגב, ואני פשוט עוד אחת משלושים אנשים שרדפו ורודפים ומנסים לתפור".
שרה אבנרי
תזכרי ש"איבדת אמון במערכת" כשתרצי לתבוע מישהו17:04 08.12.2025
