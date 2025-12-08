על רקע התחזית המעודכנת של השירות המטאורולוגי, המתייחסת לתקופה שבין יום שלישי בערב ועד יום שישי (9-12.12.25), מפרסמת רשות הטבע והגנים התרעה דחופה לציבור המטיילים והנוסעים.
על פי התחזית, צפויים גשמים בכמויות גבוהות, מה שמעלה את החשש להצפות במקומות המועדים. קיים חשש חמור מפני שיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה ובקעת הירדן.
רשות הטבע והגנים מבהירה כי חל איסור מוחלט על כניסה ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה, וזאת עד לירידה מוחלטת של מפלס המים, כיוון שמדובר בסכנת חיים ברורה.
בנוסף, רט"ג מזהירה את הציבור שלא להתקרב כלל לשפת נחל בשעת שיטפון, מחשש להתמוטטות הגדה שעלולה לסכן את העומדים בסמוך.
לשאלות בנושא מסלולים ואתרי טיול מומלץ לציבור להתעדכן טרם היציאה לטיול מול מוקד המידע של רשות הטבע והגנים במספר 3639*. בנושא מזג האוויר, יש להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות.
