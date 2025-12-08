מערך הסייבר הלאומי פרסם היום (שני) אזהרה דחופה לציבור הרחב מפני גל חדש של ניסיונות פישינג מתוחכמים המגיעים לתיבות הדואר האלקטרוני.
ההתרעה מגיעה לאחר שבמרכז 119 של מערך הסייבר התקבלו דיווחים רבים על קמפיין מיילים זדוני המנסה ליצור מצג שווא של הודעה רשמית מטעם משטרת ישראל.
המיילים, הנחזים להודעות משטרה, כוללים קישור שלכאורה מוביל לבירור בנושא "תיק חקירה". לחיצה על קישור זה עלולה להוביל לאתר מתחזה שנועד לגנוב מהמשתמשים פרטים אישיים רגישים.
מערך הסייבר מבהיר לציבור כי עליו לנקוט במספר צעדים מיידיים: יש להימנע מלחיצה על הקישור המצורף בתוך ההודעה, בשום מצב אין להזין פרטים אישיים או פרטי זיהוי בעקבות המייל הזה ויש למחוק את המייל באופן מיידי מתיבת הדואר, מבלי לפתוח אותו שוב.
במערך מבהירים כי למשתמשים שכבר לחצו על הקישור והזינו פרטים כלשהם, מערך הסייבר ממליץ לפנות בהקדם למרכז 119 של מערך הסייבר הלאומי, על מנת לקבל סיוע והנחיות כיצד להתמודד עם הפגיעה ולצמצם נזקים.
