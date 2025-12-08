סיוט בכפר סבא: שב"ח נתפס מתחבא מתחת למיטה בחדר שינה. צפו

רגע לפני סוף העונה: האמת על יותם נחשפת ב"נוטוק" | צפו בהצצה

אפרים דמרי מטיל פצצה: זה מה שקרה בזמן שהפצ"רית הייתה בביה"ח

סמוטריץ' בצרות: ש"ס לא תתמוך בתקציב המדינה

שקמה ברסלר מגיבה לסיכה החדשה של עוצמה יהודית

לבנון מתחננת לאיראן: "פקדו על חיזבאללה להתפרק מנשק"

סמוטריץ' מגחך ושואל: "אתם באמת מאמינים לו?!"

איפה שהשמאל כשל: הדיונים על חוק התקשורת נעצרו - זו הסיבה

מאבד את זה: יאיר גולן משתלח בראשי השב"כ והמוסד

מתחמק? כך התבטא בן גביר על חוק הגיוס. צפו

15:00

בן גביר לנתניהו: "ראש הממשלה, אין לך שום מנדט לעשות את זה"