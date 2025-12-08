עו"ד אפרים דמרי, המייצג לוחמים מכוח 100, טוען כי התקופה שחלפה מרגע האירוע נוצלה כדי למחוק ראיות ולהעלים טלפונים בפרשת הפצ"רית

טענות חמורות במיוחד על ניהול החקירה נגד הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. עו"ד אפרים דמרי, המייצג לוחמים מכוח 100, התראיין לרדיו גלי ישראל וטען כי החקירה התעכבה במכוון כדי לאפשר שיבוש ראיות.

בריאיון לפתחי וזמרי בעם, תקף עו"ד דמרי את העיתוי והאופן שבו התנהלה החקירה: "הפצ"רית סיימה את בית ההבראה שלה. היא קיבלה את כל האינפורמציה בזמן הזה, וכמובן שבזמן הזה מי שהיה צריך לשבש הליכי החקירה – שיבש. מי שהיה צריך להעלים טלפונים – העלים. ומי שהיה צריך למחוק הודעות ומיילים – מחק".

בתגובה לשאלה של המראיין האם המשמעות היא שהאמת לא תצא לאור, השיב עו"ד דמרי: "ברגע שהיא נחקרת אחרי 17 יום בבית החולים, כשיש לה כבר את כל האישורים הרפואיים למה אסור ללחוץ עליה בתרגילי חקירה כאלה ואחרים – זו חקירה 'דרדלה' כדי לשמור על היועמ"שית ועל ראש השב"כ רונן בר. להגיע לחקר האמת זה מאוד רחוק".

כאשר נשאל האם ראש השב"כ דוד זיני יכול לחקור ולהוציא תכתובות שנמחקו, הביע דמרי תקווה: "יש יחידות סייבר שיודעות להוציא התכתבויות ווצאפ גם מלפני 10 שנים. אני מקווה שלמדינה יהיה את השכל ואת התקציב לעשות את זה".

עו"ד דמרי סיכם את טענתו החמורה בכך שהיכולת הטכנולוגית קיימת, אך הוא מטיל ספק ברצון ובכוונה של המערכת להגיע לחקר האמת בפרשה זו.