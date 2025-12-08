פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מגיבה לסיכה החדשה שחברי הכנסת של עוצמה יהודית ענדו על דש בגדיהם, ותהתה באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות.
במהלך ישיבה שעסקה בעונש מוות למחבלים, השר איתמר בן גביר וחברי מפלגתו ענדו סיכת זהב בצורת חבל תלייה.
ברסלר כאמור הגיבה לסיכה, וכתבה: "מדינה יהודית-דמוקרטית-ליברלית בטוחה חפצת חיים ומשגשגת, או דיקטטורה ג'יהדיסטית שותתת דם ומקדשת מוות. באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות?".
יגאל
צודקת באלף אחוזים!!!16:33 08.12.2025
דוקטור זנגאוקר
פרופסור למה? ודאי לשינאה,שיסוי ואנרכיה16:53 08.12.2025
שלומי
השאלה באיזה מדינה אנחנו רוצים לדמיין שאנחנו חיים במדינת שלום עם פנטזיה! ערבים שחיים לצידנו בפנטזיה! שתי מדינות לשני עמים פנטזיה! העיקר שלא נחייה את המציאות... כך היה לפני השואה הגרמנים עם נאור ולא יגיעו לשפל אדם פנטזיה ! וממשיכם לחיות בפנטזיה.המשך 16:46 08.12.2025
