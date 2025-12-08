חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.12.2025 / 16:19

פרופסור שקמה ברסלר מגיבה לסיכה החדשה שחברי הכנסת של עוצמה יהודית ענדו על דש בגדיהם במהלך הדיון על עונש מוות למחבלים: "באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות?"

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מגיבה לסיכה החדשה שחברי הכנסת של עוצמה יהודית ענדו על דש בגדיהם, ותהתה באיזו מדינה אנחנו רוצים לחיות. במהלך ישיבה שעסקה בעונש מוות למחבלים, השר איתמר בן גביר וחברי מפלגתו ענדו סיכת זהב בצורת חבל תלייה. ברסלר כאמור הגיבה לסיכה, וכתבה: "מדינה יהודית-דמוקרטית-ליברלית בטוחה חפצת חיים ומשגשגת, או דיקטטורה ג'יהדיסטית שותתת דם ומקדשת מוות. באיזה מדינה אנחנו רוצים לחיות?".

תגיות: איתמר בן גביר, חבל תלייה, סיכה, שקמה ברסלר