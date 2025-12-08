יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, פנה לחמינאי בבקשה להורות לחיזבאללה להתפרק מנשקו ולהעבירו לצבא לבנון, וכן לספק סיוע כספי דחוף לשיעים בדרום.

אתר האופוזיציה האיראני, "Iran International" חושף כי יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, ראש מפלגת "אמל" השיעית, פנה במכתב מיוחד לאייתולה האיראני חמינאי, בבקשה להורות לחיזבאללה להתפרק מנשקו לאלתר.

לפי הדיווח, ברי ביקש מחמינאי להוציא פסק הלכה "פתווא" שיחייב את חיזבאללה להעביר את ארסנל הטילים, הרקטות והרחפנים שלו לידי צבא לבנון. מהלך כזה, טען ברי במכתבו, עשוי לאפשר התקדמות להפסקת אש מלאה עם ישראל ולפתוח פתח למו״מ בינלאומי, ובראשו מול וושינגטון.

עוד נטען כי ברי העלה במכתבו שני נדבכים מרכזיים:

התחייבות לשמור על ניטרליות לבנון בכל עימות עתידי בין איראן לישראל, ולהבטיח שהמדינה לא תשמש כלי משחק באסטרטגיה האיראנית.

בקשה דחופה לסיוע כספי לעשרות אלפי משפחות שיעיות בדרום לבנון שאיבדו בתים, עסקים ומקורות פרנסה במלחמה האחרונה, ומצויות כיום בקריסה כלכלית ללא תוכנית שיקום ממשלתית.

לפי האתר, תגובתה של טהרן הייתה מעורפלת: איראן אמנם הסכימה עקרונית להזרים סיוע כלכלי לקהילות השיעיות, אך לא התחייבה כלל לסוגיית מסירת הנשק של חיזבאללה, מה שמפורש על ידי גורמים בלבנון כהימנעות ברורה מכפיית מהלך דרמטי על הארגון.

במקביל, מדווחים כלי תקשורת מקומיים על גל גובר של תלונות וזעם בקרב הבסיס השיעי בדרום לבנון, החי כבר חודשים ארוכים בתנאים קשים, במיוחד על רקע הסירוב של ישראל לאפשר את חזרתם אל בתיהם במרחב הגבול, עד לפירוק מלא של חיזבאללה.