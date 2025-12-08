ברקע המגעים לשלב ב: חיל האוויר תוקף במרכז רצועת עזה

ברקע מריחת החזרת גופתו של רן גויאלי, החלל החטוף האחרון, חיל האוויר התחיל היום (שני) תקיפות בדיר אל-בלח, במרכז רצועת עזה. היעד הוא מחבל שתכנן פיגוע בטווח המיידי נגד כוחות צה"ל.
מצה"ל נמסר: "צה"ל תקף לפני זמן קצר בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה אשר תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המחבל הותקף על מנת להסיר את האיום על כוחות צה"ל הפרוסים במרכז רצועת עזה בהתאם להסכם".
יש לציין כי דיווחים אלה מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הדרום, ועל רקע הדיווחים על כך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יפעיל לחץ על ישראל לעבור לשלב ב' של העסקה, למרות שטרם הוחזרו כלל החטופים לשטח ישראל.
הבוקר כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים בשעות האחרונות על גל תקיפות נרחב שפתח צה"ל ברחבי הרצועה. על פי הדיווחים המקומיים, חיל האוויר תוקף במספר מוקדים לאורך הרצועה. טרם נמסרו פרטים רשמיים מצה"ל אודות מטרות התקיפה וזהותם של היעדים שהותקפו.
