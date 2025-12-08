חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
שקמה ברסלר מגיבה לסיכה החדשה של עוצמה יהודית לבנון מתחננת לאיראן: "פקדו על חיזבאללה להתפרק מנשק" סמוטריץ' מגחך ושואל: "אתם באמת מאמינים לו?!" אירוע בטחוני חמור ביחידת מגלן ברקע המגעים לשלב ב: חיל האוויר תוקף במרכז רצועת עזה שפל חדש בוועדה בכנסת: "לכי לפסיכולוג, לכי לטיפול!" איפה שהשמאל כשל: הדיונים על חוק התקשורת נעצרו - זו הסיבה מיוחד לקטנטנים: כוכבת הילדים אביה והפיה שקד בחידון לחנוכה ההרס בגבעות: בן 14 נאזק במשך שעות בידיו וברגליו מאבד את זה: יאיר גולן משתלח בראשי השב"כ והמוסד חריג | אוהדי הפועל ת"א לאופ"א: "בן גביר מתנכל אלינו" מתחמק? כך התבטא בן גביר על חוק הגיוס. צפו בן גביר לנתניהו: "ראש הממשלה, אין לך שום מנדט לעשות את זה" מרכז הצלה לצבי ים וגוזל נשר חדש: שנה משמעותית לחיות הבר בארץ דרמה באסיה: טנקים וכוחות תאילנדים פולשים לקמבודיה כוננות גבוהה: מד"א בהנחיות דחופות לציבור לפיד לאנשי התקשורת: "אתם בלתי נסבלים, אתם מעצבנים" אנטשמיות בצרפת: מטפלת מוסלמית נאשמת בהרעלת משפחה יהודית שנה לנפילת אסד בסוריה: הכישלונות, ההצלחות, והמצב עם ישראל גנץ מציג מתווה לתמיכה במילואימניקים: "הגיע הזמן להגיד חלאס" שקמה ברסלר מגיבה לסיכה החדשה של עוצמה יהודית לבנון מתחננת לאיראן: "פקדו על חיזבאללה להתפרק מנשק" סמוטריץ' מגחך ושואל: "אתם באמת מאמינים לו?!" אירוע בטחוני חמור ביחידת מגלן ברקע המגעים לשלב ב: חיל האוויר תוקף במרכז רצועת עזה שפל חדש בוועדה בכנסת: "לכי לפסיכולוג, לכי לטיפול!" איפה שהשמאל כשל: הדיונים על חוק התקשורת נעצרו - זו הסיבה מיוחד לקטנטנים: כוכבת הילדים אביה והפיה שקד בחידון לחנוכה ההרס בגבעות: בן 14 נאזק במשך שעות בידיו וברגליו מאבד את זה: יאיר גולן משתלח בראשי השב"כ והמוסד חריג | אוהדי הפועל ת"א לאופ"א: "בן גביר מתנכל אלינו" מתחמק? כך התבטא בן גביר על חוק הגיוס. צפו בן גביר לנתניהו: "ראש הממשלה, אין לך שום מנדט לעשות את זה" מרכז הצלה לצבי ים וגוזל נשר חדש: שנה משמעותית לחיות הבר בארץ דרמה באסיה: טנקים וכוחות תאילנדים פולשים לקמבודיה כוננות גבוהה: מד"א בהנחיות דחופות לציבור לפיד לאנשי התקשורת: "אתם בלתי נסבלים, אתם מעצבנים" אנטשמיות בצרפת: מטפלת מוסלמית נאשמת בהרעלת משפחה יהודית שנה לנפילת אסד בסוריה: הכישלונות, ההצלחות, והמצב עם ישראל גנץ מציג מתווה לתמיכה במילואימניקים: "הגיע הזמן להגיד חלאס"

ברקע המגעים לשלב ב: חיל האוויר תוקף במרכז רצועת עזה

ברקע המגעים לשלב ב: חיל האוויר תוקף במרכז רצועת עזה
לוחמים ברצועת עזה | צילום: אורן כהן/ פלאש 90
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 08.12.2025 / 15:54

Facebook Twitter WhatsApp

ברקע מריחת החזרת גופתו של רן גויאלי, החלל החטוף האחרון, חיל האוויר תוקף בדיר אל-בלח, במרכז רצועת עזה, כך על פי דיווחים עזתים

ברקע מריחת החזרת גופתו של רן גויאלי, החלל החטוף האחרון, חיל האוויר התחיל היום (שני) תקיפות בדיר אל-בלח, במרכז רצועת עזה. היעד הוא מחבל שתכנן פיגוע בטווח המיידי נגד כוחות צה"ל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

חיסול המחבל | צילום: דובר צה"ל

מצה"ל נמסר: "צה"ל תקף לפני זמן קצר בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה אשר תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המחבל הותקף על מנת להסיר את האיום על כוחות צה"ל הפרוסים במרכז רצועת עזה בהתאם להסכם".

יש לציין כי דיווחים אלה מגיעים על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת בגבול הדרום, ועל רקע הדיווחים על כך שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יפעיל לחץ על ישראל לעבור לשלב ב' של העסקה, למרות שטרם הוחזרו כלל החטופים לשטח ישראל.

הבוקר כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים בשעות האחרונות על גל תקיפות נרחב שפתח צה"ל ברחבי הרצועה. על פי הדיווחים המקומיים, חיל האוויר תוקף במספר מוקדים לאורך הרצועה. טרם נמסרו פרטים רשמיים מצה"ל אודות מטרות התקיפה וזהותם של היעדים שהותקפו.

דיר אל בלאח
חיל האוויר
רצועת עזה

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים