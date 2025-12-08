ברקע המגעים לשלב ב: חיל האוויר תוקף במרכז רצועת עזה

ברקע מריחת החזרת גופתו של רן גויאלי, החלל החטוף האחרון, חיל האוויר תוקף בדיר אל-בלח, במרכז רצועת עזה, כך על פי דיווחים עזתים

ברקע מריחת החזרת גופתו של רן גויאלי, החלל החטוף האחרון, חיל האוויר התחיל היום (שני) תקיפות בדיר אל-בלח, במרכז רצועת עזה. היעד הוא מחבל שתכנן פיגוע בטווח המיידי נגד כוחות צה"ל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . חיסול המחבל | צילום: דובר צה"ל

מצה"ל נמסר: "צה"ל תקף לפני זמן קצר בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר, מחבל מארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה אשר תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי. המחבל הותקף על מנת להסיר את האיום על כוחות צה"ל הפרוסים במרכז רצועת עזה בהתאם להסכם".

