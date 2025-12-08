עימות חריג התקיים היום (שני) בין חברי הכנסת גלי דיסטל אטבריאן לבין חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, לאחר שהאחרון פנה לדיסטל ואמר לה: "לכי לטיפול, לכי לפסיכולוג".

עימות בוודעה (קרדיט: ערוץ הכנסת)