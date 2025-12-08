עימות חריג התקיים היום (שני) בין חברי הכנסת גלי דיסטל אטבריאן לבין חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, לאחר שהאחרון פנה לדיסטל ואמר לה: "לכי לטיפול, לכי לפסיכולוג".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
עימות חריף התפתח היום בוועדה בכנסת, לאחר שחבר הכנסת יוראי להב הרצנו פנה לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן ואמר לה: "לכי לטיפול, לכי לפסיכולוג"
עימות חריג התקיים היום (שני) בין חברי הכנסת גלי דיסטל אטבריאן לבין חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, לאחר שהאחרון פנה לדיסטל ואמר לה: "לכי לטיפול, לכי לפסיכולוג".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
לוי כהן
יורעי---------למד מלצרו-ת------זה עבודתך בקרוב אוטוטו בחירות15:49 08.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר