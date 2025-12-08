מיוחד לקטנטנים: כוכבת הילדים אביה והפיה שקד בחידון לחנוכה

כוכבת הילדים יה יה אביה (אביה הר נוי) – מזמינה את הפיה שקד ואת סבתוש לחידון חנוכה מיוחד, שמתאים לקטנטנים על כל מושגי חג האורות. צפו

״בשכונה של אביה״ בספיישל חנוכה חגיגי במיוחד עם כוכבת הילדים אביה הרנוי! והפעם חידון חנוכה מיוחד לקטנטנים.

ערוץ הילדים של סרוגים עם סדרה חדשה – "בשכונה של אביה". בכל פרק נצא למסע מצחיק, מרגש וערכי – לקראת החגים: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, חנוכה ועוד. הפקה צבעונית, מלאה תוכן איכותי עם ערכים שמתאימים בדיוק לילדים בגילאי 3 עד 9. מחכים לכם שירים, סיפורים, משימות, הפתעות והמון שמחה – כמו שרק הילדים יודעים לקבל.

לכבוד חג האור, צילמנו פרק מיוחד, מואר ושמח סבתוש האהובה, ואפילו… הפיה שקד, שהגיעה לעזור עם קסמים של שמחה! ביחד הן שרות, רוקדות, פותרות חידונים ויצרו אווירה של חג – בדיוק כמו שרק הן יודעות!

בשכונה של אביה