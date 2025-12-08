ילד בן 14 נעצר אתמול (ראשון) ונאזק במשך שעות בידיו ורגליו לאחר שהשתתף בהפגנה נגד הריסת אחת מנקודות ההתיישבות בגבעות בבנימין.

האירוע התרחש באזור השעה שמונה בלילה. הנער, תושב אחד הגבעות באזור נעצר לאחר שהפגין בתחנת דלק סמוכה. מספר שעות לאחר מכן שוחרר. הוא נלקח לתחנת משטרת בנימין והוחזק במשך שעות כשהוא אזוק בידיו וברגליו. עו"ד נתי רום מארגון חוננו העניק ייעוץ משפטי לקטין ודרש את שחרורו, בעקבות דרישת עו"ד רום שוחרר הקטין בתחנת המשטרה ללא חקירה.

עו"ד רום מסר: "קשה למצוא את המלים להביע את מורת הרוח מהפגיעה בזכויותיו של קטין צעיר מאוד שזכויותיו נפגעו בצורה אנושה לאחר ש"העז" בסך הכל להשתתף בהפגנה. מפגיני קפלן זוכים לטיפול בכפפות של משי, בעוד זכויות ילדים בהתיישבות נרמסות.

ההרס בגבעות: בנימין, גוש עציון ושומרון

כזכור ביום חמישי האחרון לצד ההרס בגבעת מבשר שלום פורסם כי עשרות צווי הריסה הוטלו בשבועות האחרונים בכמעט 20 גבעות וחוות ביהודה ושומרון. רבים מהבתים המיועדים להריסה מאוכלסים במשפחות עם ילדים. בהתיישבות חוששים: "מסע הרס חסר תקדים בדרך, מה שראינו היה רק הפתיח"

נער גבעות רועה צאן | צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90
עשרות צווי ההריסה הוטלו בשבועות האחרונים על ידי פקחי המנהל האזרחי בכמעט 20 נקודות התיישבות בשומרון, בנימין, גוש עציון והר חברון. מדובר במספר חסר תקדים, שנראה כחלק ממהלך מתוכנן לקראת הרס רחב היקף בהתיישבות. רבים מהמבנים עליהם הוטלו הצווים הינם בתי משפחות מאוכלסים, מה שהופך את המהלך לדרסטי עוד יותר.

בין המקומות עליהם הוטלו צווי הריסה: נקודת ההתיישבות גופנה במערב בנימין, גפן עמי בגוש עציון, חוות בורג' ברדוויל בואדי חרמייה ונקודת ההתיישבות בעמק שילה. ברקע הטלת הצווים וארבעה הפינויים שהתרחשו השבוע, הביעו הערב חשש בהתיישבות כי זהו רק תחילתו של גל הרס נרחב שנמצא בפתח. "הטלת הצווים בהיקף כזה, סיורים תכופים של כוחות בשטח ומסרים ברורים שעולים מהמערכת, מצביעים כולם על כך שבמערכת הביטחון ובממשלה החליטו לצאת למסע הרס חסר תקדים", אמרו גורמים בהתיישבות.