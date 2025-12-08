ילד בן 14 נעצר אתמול (ראשון) ונאזק במשך שעות בידיו ורגליו לאחר שהשתתף בהפגנה נגד הריסת אחת מנקודות ההתיישבות בגבעות בבנימין.
האירוע התרחש באזור השעה שמונה בלילה. הנער, תושב אחד הגבעות באזור נעצר לאחר שהפגין בתחנת דלק סמוכה. מספר שעות לאחר מכן שוחרר. הוא נלקח לתחנת משטרת בנימין והוחזק במשך שעות כשהוא אזוק בידיו וברגליו. עו"ד נתי רום מארגון חוננו העניק ייעוץ משפטי לקטין ודרש את שחרורו, בעקבות דרישת עו"ד רום שוחרר הקטין בתחנת המשטרה ללא חקירה.
עו"ד רום מסר: "קשה למצוא את המלים להביע את מורת הרוח מהפגיעה בזכויותיו של קטין צעיר מאוד שזכויותיו נפגעו בצורה אנושה לאחר ש"העז" בסך הכל להשתתף בהפגנה. מפגיני קפלן זוכים לטיפול בכפפות של משי, בעוד זכויות ילדים בהתיישבות נרמסות.
ההרס בגבעות: בנימין, גוש עציון ושומרון
כזכור ביום חמישי האחרון לצד ההרס בגבעת מבשר שלום פורסם כי עשרות צווי הריסה הוטלו בשבועות האחרונים בכמעט 20 גבעות וחוות ביהודה ושומרון. רבים מהבתים המיועדים להריסה מאוכלסים במשפחות עם ילדים. בהתיישבות חוששים: "מסע הרס חסר תקדים בדרך, מה שראינו היה רק הפתיח"
מיכה
זה מעט מידי .15:48 08.12.2025
