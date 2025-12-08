עשרות צווי ההריסה הוטלו בשבועות האחרונים על ידי פקחי המנהל האזרחי בכמעט 20 נקודות התיישבות בשומרון, בנימין, גוש עציון והר חברון. מדובר במספר חסר תקדים, שנראה כחלק ממהלך מתוכנן לקראת הרס רחב היקף בהתיישבות. רבים מהמבנים עליהם הוטלו הצווים הינם בתי משפחות מאוכלסים, מה שהופך את המהלך לדרסטי עוד יותר.

בין המקומות עליהם הוטלו צווי הריסה: נקודת ההתיישבות גופנה במערב בנימין, גפן עמי בגוש עציון, חוות בורג' ברדוויל בואדי חרמייה ונקודת ההתיישבות בעמק שילה. ברקע הטלת הצווים וארבעה הפינויים שהתרחשו השבוע, הביעו הערב חשש בהתיישבות כי זהו רק תחילתו של גל הרס נרחב שנמצא בפתח. "הטלת הצווים בהיקף כזה, סיורים תכופים של כוחות בשטח ומסרים ברורים שעולים מהמערכת, מצביעים כולם על כך שבמערכת הביטחון ובממשלה החליטו לצאת למסע הרס חסר תקדים", אמרו גורמים בהתיישבות.