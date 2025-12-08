הדיון בחוק התקשורת בוועדה התעכב בעקבות אירוע בלתי צפוי, שהוביל לחלופת עקיצות בין חברי הכנסת והסיט את תשומת הלב מהנושא המקורי

דיון בהצעת חוק התקשורת בוועדה שבראשות ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן הופסק היום (שני) באופן לא שגרתי. בזמן שח"כ קארין אלהרר נשאה דברים, אחת הנוכחות הבחינה בעכביש וצרחה בפחד. הצעקה עצרה את הדיון וגרמה למהומה קצרה באולם.

מיקי לוי ניגש לעכביש ודרך עליו כדי לסיים את האירוע, מה שהוביל לעקיצה מהירה מצד ח"כ סימון דוידסון לעבר הח"כית ממפלגתו, יסמין סאקס פרידמן, הידועה בכך שהיא טבעונית. דוידסון פנה אליה ואמר: "יסמין, הוא הרג עכביש".

מכאן החל גל ההערות והעקיצות בין הח"כים. לוי פנה לשלמה קרעי ואמר: "שלמה, שלחת פה עכבישים עלינו". קרעי השיב: "תחזרו בתשובה" והוסיף: "אם מעכביש אתם מפחדים איך תתמודדו עם כל הלחצים בוועדה?"

ח"כ מירב בן ארי הצטרפה לעימות ושאלה את קרעי: "מי זה לוחם? תזכיר לי מה עשית בצבא?" קרעי השיב: "בנח"ל החרדי גברתי חברת הכנסת בן ארי". בן ארי החזירה מיד: "היה לך קשה שם?"

יו"ר הוועדה, גלית דיסטל-אטבריאן, ניסתה להשיב את הדיון למסלולו והעירה: "חברים חברים בואו".