ראש הדמוקרטים יאיר גולן, השתלח היום במתקפה חסרת רסן נגד ראש השב"כ וראש המוסד הנכנס: "אין לו ניסיון מודיעיני, אין לו רקע בסיכול טרור"

בישיבת סיעת הדמוקרטים שהתקיימה היום (שני) תקף יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן את ראשי השירותים החשאיים.

"ב־5 באוקטובר 2025 מונה דוד זיני לראש השב״כ. אין לו ניסיון מודיעיני, אין לו רקע בסיכול טרור. ראש שב"כ זה תפקיד שדורש שנים של ניסיון וידע מקצועי. אבל נתניהו רצה דבר אחד, נאמן אישי: אדם שלא יקדם את החקירה בפרשת הכסף הקטארי, שלא יפריע למתנחלים בריונים להפוך את יהודה ושומרון לחבית נפץ, ושלא יקשה בחקירת האחריות האישית של נתניהו למחדל השבעה באוקטובר.

והשבוע הוכרז על מועמד נוסף לראשות גוף ביטחוני: מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד. גופמן הוא קצין טוב, כן. אבל שוב – ללא רקע מודיעיני, ללא ניסיון בארגון חשאי, שנה וחצי בלבד בדרגת אלוף. זה בוודאי לא מספיק להוביל את שירות הביון של מדינת ישראל.

הדפוס ברור: לא מי הכי מתאים, אלא מי יהיה הכי ניתן לריסון. מי יהיה הכי ממושמע. מי יהיה הכי נאמן אישית. אני רוצה להיות ברור: נתניהו משתלט על מערכת הביטחון והופך אותה לכלי שרת להישרדותו האישית והיאחזותו בכוח בשלטון".

עוד באותו נושא בכיר המוסד מזהיר: "כולנו נשלם את המחיר" 16:06 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

עוד הוסיף גולן: "כלומר – נתניהו מפקיר את הביטחון של המדינה ואזרחיה למען עצמו. זו האמת וחובה לומר אותה. על פני השטח הכל נראה תקין: כותרות, דיונים, ראיונות. אבל זו הצגה. המשחק מכור.

חברות וחברים, אסור שביטחון ישראל יהיה תלוי בנאמנות אישית. מינוי לתפקידים כמו ראש שב״כ או ראש מוסד חייב להתבסס רק על דבר אחד: מקצועיות חסרת פשרות. לא אינטרס אישי. לא פוליטיקה. לא נאמנות לשליט.

ביטחון ישראל לא יכול לא יכול להיות מתנה לאומרי הן. ביטחון ישראל גדול מכל מנהיג. גדול מכל ממשלה. גדול מכל אינטרס אישי. המסקנה פשוטה וברורה: מי שהמיט על ישראל את האסון החמור בתולדותיה – לא יכול למנות איש לתפקיד ביטחוני. מי שמסובך בפרשות שחיתות, מי שכשל, מי שמעמיד את עצמו מעל למדינה, לא יכול לקבוע מי יעמוד בראש השב״כ, מי יעמוד בראש המוסד, ומי ישמור על הילדים שלנו.

האיש שהביא אותנו אל השבעה באוקטובר אינו כשיר לכהן כראש ממשלה – הוא חייב ללכת הביתה".