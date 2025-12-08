בישיבת סיעת הדמוקרטים שהתקיימה היום (שני) תקף יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן את ראשי השירותים החשאיים.
"ב־5 באוקטובר 2025 מונה דוד זיני לראש השב״כ. אין לו ניסיון מודיעיני, אין לו רקע בסיכול טרור. ראש שב"כ זה תפקיד שדורש שנים של ניסיון וידע מקצועי. אבל נתניהו רצה דבר אחד, נאמן אישי: אדם שלא יקדם את החקירה בפרשת הכסף הקטארי, שלא יפריע למתנחלים בריונים להפוך את יהודה ושומרון לחבית נפץ, ושלא יקשה בחקירת האחריות האישית של נתניהו למחדל השבעה באוקטובר.
והשבוע הוכרז על מועמד נוסף לראשות גוף ביטחוני: מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אלוף רומן גופמן, לתפקיד ראש המוסד. גופמן הוא קצין טוב, כן. אבל שוב – ללא רקע מודיעיני, ללא ניסיון בארגון חשאי, שנה וחצי בלבד בדרגת אלוף. זה בוודאי לא מספיק להוביל את שירות הביון של מדינת ישראל.
הדפוס ברור: לא מי הכי מתאים, אלא מי יהיה הכי ניתן לריסון. מי יהיה הכי ממושמע. מי יהיה הכי נאמן אישית. אני רוצה להיות ברור: נתניהו משתלט על מערכת הביטחון והופך אותה לכלי שרת להישרדותו האישית והיאחזותו בכוח בשלטון".
עוד הוסיף גולן: "כלומר – נתניהו מפקיר את הביטחון של המדינה ואזרחיה למען עצמו. זו האמת וחובה לומר אותה. על פני השטח הכל נראה תקין: כותרות, דיונים, ראיונות. אבל זו הצגה. המשחק מכור.
חברות וחברים, אסור שביטחון ישראל יהיה תלוי בנאמנות אישית. מינוי לתפקידים כמו ראש שב״כ או ראש מוסד חייב להתבסס רק על דבר אחד: מקצועיות חסרת פשרות. לא אינטרס אישי. לא פוליטיקה. לא נאמנות לשליט.
ביטחון ישראל לא יכול לא יכול להיות מתנה לאומרי הן. ביטחון ישראל גדול מכל מנהיג. גדול מכל ממשלה. גדול מכל אינטרס אישי. המסקנה פשוטה וברורה: מי שהמיט על ישראל את האסון החמור בתולדותיה – לא יכול למנות איש לתפקיד ביטחוני. מי שמסובך בפרשות שחיתות, מי שכשל, מי שמעמיד את עצמו מעל למדינה, לא יכול לקבוע מי יעמוד בראש השב״כ, מי יעמוד בראש המוסד, ומי ישמור על הילדים שלנו.
האיש שהביא אותנו אל השבעה באוקטובר אינו כשיר לכהן כראש ממשלה – הוא חייב ללכת הביתה".
יוד
לך טפל בעצמך15:19 08.12.2025
מיואש למדי
למה מאבד את זה? הוא מעלה טענות מנומקות. אפשר לא להסכים איתו, אבל ממש לא ראוי לזלזל במי שמתריע. אחר כך ביבי יגיד שוב כהרגלו שאף אחד לא הזהיר אותו....
למה מאבד את זה? הוא מעלה טענות מנומקות. אפשר לא להסכים איתו, אבל ממש לא ראוי לזלזל במי שמתריע. אחר כך ביבי יגיד שוב כהרגלו שאף אחד לא הזהיר אותו. לכן חשוב להזהיר.המשך 15:33 08.12.2025
סוור עסיס
לרונן בר יש נסיון וידע מודיעיני והבנה בסיכול טרור והבנה בלהערך לקראת התקפות פתע והבנה בקריאה נכונה של המציאות וכמה שנים בדרגת אלוף ולכן החמאס לא הצליח להפתיע אותנו ב...
לרונן בר יש נסיון וידע מודיעיני והבנה בסיכול טרור והבנה בלהערך לקראת התקפות פתע והבנה בקריאה נכונה של המציאות וכמה שנים בדרגת אלוף ולכן החמאס לא הצליח להפתיע אותנו ב 7/10 והובס כבר ביום הראשון וניצחון מוחלט לצה"ל ובא לציון גואל.המשך 15:37 08.12.2025
לוי כהן
גועלן--------קח 5 אקמול מיידית ממשיך בהבליו15:43 08.12.2025
הבולדוג
למי העיתון הזה שייך? הרם זה עיתון של שרוטים או סורגים ? את האיש הזה שכבודו במקומו מונח צריך להחזיר מהן שברח , התפלח או שתה משהו וברח לו משהו...
למי העיתון הזה שייך? הרם זה עיתון של שרוטים או סורגים ? את האיש הזה שכבודו במקומו מונח צריך להחזיר מהן שברח , התפלח או שתה משהו וברח לו משהו ?! מסן מסכנים ההורים ? שלא נדע !!המשך 15:52 08.12.2025
מיכה
ירד סופית מהפסים .15:46 08.12.2025
נוי
חולה נפש, קנאי אובססיבי לך תטפל בעצמך ותשחרר אותנו מהרעל שלך, אתה אפס לידם16:12 08.12.2025
רם בן אהודרון ברק
האיש לא מאוזן נפשית מעלה לא מחובר למציאות ובעל מזג רע. מי הגאונים שמצביעים לו. כאילו בחיאאאת רבאק לא ראית לאן הניסיון של רונן בר למשל הביא אותנו? אמאלה ואבאלה...
האיש לא מאוזן נפשית מעלה לא מחובר למציאות ובעל מזג רע. מי הגאונים שמצביעים לו. כאילו בחיאאאת רבאק לא ראית לאן הניסיון של רונן בר למשל הביא אותנו? אמאלה ואבאלה האיש כמעט היה רמטכל. זה יכל להיות סוף הדרך.המשך 15:58 08.12.2025
אזרחי
לא נורא נזק קטן השניים האלה. אבל יאיר תחשוב עליך. אתה? איך אתה מתאים להנהיג אזרחים? ההתנהגות שלך אלימה והיסטרית. סכנה לחברה. לא יותר מסוכן מראש שב"כ או מוסד שמנהל...
לא נורא נזק קטן השניים האלה. אבל יאיר תחשוב עליך. אתה? איך אתה מתאים להנהיג אזרחים? ההתנהגות שלך אלימה והיסטרית. סכנה לחברה. לא יותר מסוכן מראש שב"כ או מוסד שמנהל ארגון מקצועי?המשך 17:02 08.12.2025
נוי
חולה נפש, קנאי אובססיבי לך תטפל בעצמך ותשחרר אותנו מהרעל שלך, אתה אפס לידם16:12 08.12.2025
