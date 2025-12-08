שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשאל היום האם הוא מתחייב לכך שלא יקים ממשלה רחבה בבחירות הבאות. כך הוא השיב, ועל הדרך שיגר עקיצה ללפיד

יו״ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, נשאל היום (שני) האם הוא מתחייב לכך שהוא לא יקים ממשלה רחבה בבחירות הבאות בשביל לחסוך עלויות לציבור, כך הוא השיב.

עוד הוא אמר: "ביום שישי האחרון אישרנו בממשלה את תקציב המדינה לשנה הבאה, ובשבועות הקרובים הוא יובא בעזרת השם לאישור הכנסת. יש בתקציב ארבע בשורות מרכזיות בהקשרי יוקר המחיה.

הראשונה – הורדת מסים. ריווח מדרגות המס למעמד הביניים. אנשים עובדים, שמחזיקים את הכלכלה הישראלית על הכתפיים שלהם. אנחנו מחזירים להם כסף לכיס. לא בסיסמאות – כסף אמיתי. מאות שקלים בחודש.

הבשורה השנייה – רפורמת החלב. אני אומר את זה בצורה ברורה: אין דרך להילחם ביוקר המחיה מבלי להזיז את הגבינה. מבלי לשנות סדרי עולם. השוק הזה נשלט על ידי מונופולים ואין שום סיבה שאנחנו נמשיך לשלם את המחיר.

היה ברור לי מההתחלה שתנובה תעמיד בפרונט בציניות רפתן מהעוטף או מדרום הר חברון, אבל האמת צריכה להיאמר: המאבק של תנובה הוא מאבק אחד – מאבק על כך שנמשיך לשלם יקר. ומי שמתנגד לרפורמה הזו רוצה שנשלם יקר. אבל אתם חייבים להבין שיכול להיות כאן זול. הרפורמה עברה ברוב ענק בממשלה ואני מתכוון להילחם עליה כל הדרך עד לאישורה גם כאן בכנסת.

הבשורה השלישית – הטיפול בבנקים. גם השנה אנחנו מטילים מס מיוחד על הבנקים. לא מתוך שנאה, אלא מתוך צדק. לא יתכן שמי שנהנו מעליית הריבית ולא נחלצו לעזרת עם ישראל במהלך במלחמה יגזרו קופון. אבל לא פחות חשוב מזה – אנחנו פותחים את השוק לתחרות אמיתית. רפורמת הפקדונות תאפשר לגופים חוץ־בנקאיים לקבל פקדונות מהציבור ולהתחרות בבנקים, גם בריביות על החסכונות וגם בריביות על האשראי. זה שינוי עומק. זה שינוי טקטוני.

הבשורה הרביעית היא שבעוד כשבוע וחצי אחתום על צו נוסף: הזמנה מחו״ל עד 150 דולר – ללא מס. בפעם הקודמת שזה נעשה, לפני כעשור, המחירים ירדו. אין סיבה שלא יקרה עכשיו. גם היום המחירים בישראל גבוהים בכשלושים אחוז מהממוצע ב־OECD – ואנחנו נלחמים בזה. אני רוצה שאזרחי ישראל יקנו בישראל, אבל בזול.

והדרך לעשות את זה, הדרך לחייב את רשתות הענק ששולטות בשוק להוריד מחירים היא ליצור להן חלופה. כשתהיה לכם אזרחי ישראל חלופה טובה הרשתות יצטרכו לריב עליכם, לשכנע אתכם לקנות אצלם והדרך שלהם לעשות את זה תהיה להוריד את המחירים".