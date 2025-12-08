ברקע מעצרים של אוהדי הפועל ת"א, ואחרי שנחסמה כניסת אוהדים למשחק בגלל חולצה נגד המשטרה, אוהדים פנו לאופ"א בדרישה שיבדקו את הרשויות בישראל

ברקע המעצרים של אוהדי הפועל ת"א, ואחרי שנחסמה כניסתם של אוהדים למשחק בגלל חולצה נגד המשטרה, אוהדים אדומים פנו לאופ"א בדרישה שיבדקו את הרשויות בישראל וטענו: "בן גביר רודף אותנו". כך על פי הפרסום היום (שני) בערוץ הספורט. נזכיר כי טענות להתערבות פוליטית בספורט יכולה להביא להדחה מפיפ"א.

הדברים המלאים: " "אנו, אוהדי הפועל ת"א, מגישים מכתב זה בכבוד על מנת להביא לידיעתכם עניין מדאיג ביותר, הנוגע להתערבות פוליטית אפשרית אשר, לדעתנו, עשויה להפר את תקנוני אופ״א בדבר עצמאות הכדורגל מהשפעה ממשלתית. בחודשים האחרונים שר הביטחון הלאומי של ישראל התערב שוב ושוב בנושאים הקשורים ישירות לאוהדי כדורגל, לתקנות אצטדיונים ולהחלטות המשפיעות על הפועל תל אביב ועל קהל אוהדיה".

פעולות אלו נראות כחורגות מהמסגרת הלגיטימית של ניהול ביטחון הציבור, ובמקום זאת מהוות מעורבות פוליטית בלתי ראויה, שנדמה כי מכוונת נגד מועדוננו ואוהדיו בשל עמדותינו הפוליטיות הנתפסות והזהות ההיסטורית שלנו".

אוהדי הפועל ת"א: "חשש לרדיפה פוליטית"

"התנהלות כזו מעוררת חשש משמעותי לרדיפה פוליטית של מועדון מסוים ושל אוהדיו והתערבות ממשלתית בניהול ובהתנהלות הכדורגל. נדגיש כי דאגתנו אינה נוגעת להליכי אכיפת חוק שגרתיים, אלא לדפוס פעולות שנראות כמונעות ממניעים פוליטיים, מפלות, ושמטרתן להשפיע על האווירה, פעילות האוהדים ואף על החלטות הקשורות לכדורגל בנוגע להפועל תל אביב", כתבו האוהדים במכתב.

"לפיכך, אנו מבקשים בנימוס מאופ״א לבחון את המצב בישראל בנוגע להפרות אפשריות של כללי אופ״א בנושא התערבות ממשלתית; לעקוב אחר התנהלות רשויות המדינה כלפי אוהדי הפועל תל אביב; לוודא שכל מועדוני הכדורגל וקבוצות האוהדים בישראל זוכים ליחס הוגן וללא הטיה פוליטית ולהזכיר לרשויות הרלוונטיות את הסטנדרטים המחמירים של אופ״א לשמירה על עצמאות הכדורגל מלחץ פוליטי".

האוהדים חתמו: "כוונתנו אינה להסלים מתחים, אלא להגן על עקרונות ההוגנות, השוויון והממשל הבלתי-פוליטי שעליהם עומדת אופ״א. אנו מודים לכם על תשומת הלב ובוטחים בכך שאופ״א תתייחס לעניין זה ברצינות".