במגן דוד אדום נערכים לסופה 'ביירון' ומפרסמים הנחיות דחופות לציבור. בנוסף הם נערכים לקראת שטפונות ואפשרות לטפל בחולים

במגן דוד אדום נערכים לסופה 'ביירון' ולמזג האוויר הסוער שצפוי להתחיל ביום רביעי השבוע באזורים רבים ברחבי הארץ וזאת על מנת לטפל בחולים ובנפגעים שונים כתוצאה מנזקי ופגעי מזג האוויר והרוחות הסוערות.

מנכ"ל מד"א, אלי בין, הנחה את הכוחות הפועלים בשטח לנקוט בשורת צעדים שתביא אותם למוכנות הגבוהה ביותר על מנת שיוכלו להעניק שירות מלא, מהיר ומקצועי לתושבים גם בתנאים קשים.

בנוסף, מד"א פרסמנו הנחיות לציבור כיצד לפעול בזמן השטפונות.

נהיגה בטוחה: בימים גשומים, הכבישים חלקים מאוד, וקיימת סכנת החלקה. הקפידו לשמור מרחק גדול מהרגיל מהרכב שלפניכם, האטו את מהירות הנסיעה ונהגו בהתאם לתנאי הדרך. יש לשים לב לאדים המצטברים על שמשות הרכב ועלולות לגרום לפגיעה בראות.

על כן, יש להקפיד על אוורור הרכב ועל הפשרת האדים באופן קבוע. על הנהגים להקפיד על הדלקת אורות דרך, בייחוד כאשר הראות לקויה. בנוסף לכך, עצירה בשול הדרך היא אסורה ומסוכנת. אין לעצור במקומות לא בטוחים אלא רק בתחנות ריענון מוסדרות. יש לתת תשומת לב מיוחדת להולכי רגל, בדגש על ילדים ובסמוך למוסדות חינוך, תוך מתן זכות קדימה.

בנוסף, כלי רכב עלולים להיסחף בקלות במקומות מוצפים, והנהג עלול לאבד לחלוטין את השליטה על רכבו, ואף להסתכן בטביעה. חשוב לא להישאר ברכב בקור, על מנת להימנע מהירדמות וכן ממצב של היפותרמיה.

במקרה של שיטפונות: יש לשים לב שלא להיכנס עם הרכב לשלוליות, גם אם נראה שהן אינן עמוקות במיוחד. יש להימנע מנסיעה לאזורי שיטפון. לא לרדת לחניונים נמוכים וכן לקומות הנמצאות מתחת למפלס הקרקע בעת הצפה. בנוסף, בזמן שיטפונות, יש להימנע משימוש במעליות הנמצאות בחניונים, במפלס הקרקע ומתחתיו מחשש להילכדות.

במידה וישנה הצפה בבית יש לנתק מיידית את החשמל בבית בכדי למנוע התחשמלות. מומלצת התניידות בדרכים ראשיות ומוכרות וללא חציית מכשולי מים. יש לוודא ניקוי בורות ניקוז כדי לאפשר זרימה חופשית של המים. אם אתם מתגוררים בדירה מתחת לפני הקרקע – צאו מיד מהבית ועברו למקומות בטוחים מעל פני הקרקע, בהם כוחות הביטחון יוכלו להבחין בכם ולסייע במקרה הצורך.

במקרה של שיטפונות, אין להתקרב למקורות מים זורמים ולערוצי נחל מחשש להתמוטטות הגדות ובשל הזרימה החזקה, שעלולה לגרום להיסחפות בזרם המים. אין לחצות מקורות מים, ומקומות עם זרימת מים חזקה (גם עם רכבי שטח) – הדבר מהווה סכנת חיים ממשית! אין לחצות כבישים מוצפים שאין ביכולתנו לאמוד את עומקם.

שמירת חום גוף: יש להלביש אנשים מקבוצות אוכלוסייה הנמצאות בסיכון (קשישים, תינוקות וחולים) בשכבות של בגדים קלים, שיאפשרו תנועה. יש לכסות אותם בשמיכה קלה ולדאוג לחימום החדר לטמפרטורה של כ- 24 מעלות. שימו לב! אין לכסות תינוקות בשכבות רבות או בשמיכה כבדה, שכן הדבר עלול לגרום לחנק. בנוסף, יש להקפיד שלא יישארו חפצים מיותרים במיטת התינוק על מנת שלא יפגעו בו במהלך הלילה. במקרה של ירידה בתפקוד, בלבול, מיעוט אכילה ושתיה, שינוי התנהגות וישנוניות, יש לחמם את סביבת החולה ולהזעיק מיד את צוותי מד"א בטלפון 101.

פגיעות קור: הסימנים העיקריים להיפותרמיה הם ירידה במצב ההכרה, התנהגות לא ברורה וירידה בשיקול הדעת, רעד שרירים, דופק איטי או לא סדיר, ירידה בשליטה מוטורית, ירידה בקצב הנשימה, עור חיוור וכחלחל. אם החולה רטוב, יש להחליף את בגדיו ליבשים, ולחמם את סביבתו. במקרה של כוויות קור, צפוי החולה להרגיש תחושת קור בגפיים, כאבים והרגשת נימול. במקרה כזה יש לשפוך מים פושרים (לא חמים) על האיבר הקר ולקבע אותו. אין לעסות את האיבר.

צרו קשר עם בני המשפחה והשכנים המבוגרים: יש לתת תשומת לב לקרובי משפחה ושכנים קשישים המתגוררים לבד, לוודא כי הם מוגנים מפני הקור ומזג האוויר הסוער. במידת האפשר יש לסייע להם במטלות השוטפות (דוגמת קניות מזון, הבאת תרופות מבית המרקחת וכו') שכוללות יציאה מן הבית המחומם למזג האוויר הקר שבחוץ.