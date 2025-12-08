תאילנד פלשה לשטח קמבודיה והשתלטה על כפר במחלוקת לאחר קריסת הפסקת האש. בנגקוק טוענת להגנה עצמית, קמבודיה מתארת פלישה.

לאחר שמשעות הבוקר התפרקה רשמית הפסקת האש בין קמבודיה ותאילנד, ושני הצדדים החלו החילופי אש מעבר לגבול, הכוחות החמושים של תאילנד יצאו לצעד הסלמה משמעותי, ועל פי דיווחים ותיעודים, פלשו קרקעית לתוך שטח קמבודיה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . משוריינים תאילנדים בדרכם לגבול עם קמבודיה. ללא קרדיט.

בתיעודים שנחשפו בדקות האחרונות והופצו בעולם, נראים רכבים משוריינים כבדים, טנקים ולוחמי חיל רגלים של כוחות הביטחון התאילדים חוצים את קו הגבול המגודר והמתוחם בין המדינות.

על פי השלטונות הקמבודיים, התאילנדים ככל הנראה פועלים להשתלט על הכפר פייראצ’אן, מרחב שנחשב למוקד מחלוקת היסטורי בין שתיהן. מדובר בהסלמה החמורה ביותר בין המדינות מזה עשורים רבים.

הגרסאות משני הצדדים רחוקות מלהתכנס. בתאילנד טוענים כי הכוחות הקמבודיים פתחו באש ראשונים, והצבא נאלץ להגיב ב"תגובה טקטית מוגבלת" במטרה להרחיק ירי לעבר עמדות תאילנדיות.

בקמבודיה, לעומת זאת, מדובר באקט תוקפני חמור: הממשלה מתארת את המהלך כ"פלישה של ממש", וטוענת כי חציית הגבול והשתלטות על כפר מאוכלס מהווה שבירה של כל קו אדום שנקבע בהסכמי השלום של שנות ה־90.

רק לפני מספר חודשים, ביולי האחרון, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקר בתאילנד וחנך את הסכם הפסקת האש בין הצדדים — מהלך שנחשב לאחת ממיזמי ה"דיפלומטיה האזורית" המרכזיים של כהונתו. כעת, ההבנות הללו קרסו לחלוטין, והאזור ניצב שוב בפני סכנה ממשית של מלחמת גבול רחבת היקף.

בימים האחרונים דיווחו שתי המדינות על עשרות הרוגים ופצועים, וכעת שתי המדינות הידרדרו ללחימה פתוחה ופומבית ללא מעצורים, כוללת פלישה טריטוריאלית.