יאיר לפיד, יו"ר האופוזיציה התייחס היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד לחוק התקשורת ופנה לעיתונאים:"אתם בלתי נסבלים, אתם מעצבנים, אין אף פוליטיקאי בעולם שמרוצה מכם, כולל אותי. כך צריך להיות. זה התפקיד שלכם. בדיוק בגלל זה נתניהו וקרעי רוצים לוודא שלא תהיו כאן".

דבריו המלאים: "היום החלו דיוניה של ועדת סתימת הפיות שהקימה הממשלה, בראשותה של גלית דיסטל-אטבריאן. זו התקשורת שהם רוצים כאן. תקשורת כנועה, מפוחדת, נשלטת. המטרה היא לסתום לכם את הפה. המטרה היא שאתם לא תהיו כאן.

"אני רוצה שיהיה ברור: אתם בלתי נסבלים, אתם מעצבנים, אין אף פוליטיקאי בעולם שמרוצה מכם, כולל אותי. כך צריך להיות. זה התפקיד שלכם. בדיוק בגלל זה נתניהו וקרעי רוצים לוודא שלא תהיו כאן. מה שמונח על שולחן הוועדה הוא לא רפורמה. זה מסע של שיסוי וסתימת פיות נגד התקשורת החופשית. זו השתלטות עוינת על כלי התקשורת. זה ניסיון בוטה לאיים על העיתונות ולהשתיק אותה בשנת בחירות".

"אולי הגיע הזמן לחזור למה שיודע כל ילד: אין דמוקרטיה בלי תקשורת חופשית. אין דמוקרטיה בלי בקורת שלטונית. הצעד הראשון בדריסתה של כל דמוקרטיה, הוא זה שהשלטון מכופף את התקשורת. הצעד הראשון התחיל היום. הם לא יעצרו. זה קרה לתקשורת במדינות כמו רוסיה והונגריה. אלה המדינות שנתניהו וקרעי רוצים שנהיה כמוהן".

"הניסיונות לפייס אותם ולהגיע לפשרות לא יצליחו, הניסיונות לרדד את הרפורמה לא יצליחו. הם לא יתעשתו. הם לא יגלו פתאום שדמוקרטיה זה חשוב. הם ימשיכו את מסע הדריסה שלכם. אנחנו נעשה כל מאמץ לעצור את הרפורמה הזו פה בכנסת, אבל אם התקשורת הישראלית לא תגן על חופש הביטוי, לא יהיה חופש ביטוי. אם העיתונות לא תגן על העצמאות שלה, אתם לא תהיו עצמאים, ואז אתם לא תהיו".