בדיקה נפתחה נגד היועמ"שית על ידי נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, השופט בדימוס מנחם פינקלשטיין, בעניין חקירת חבר הכנסת חנוך מילביצקי

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות השופט בדימוס מנחם פינקלשטיין פתח בבדיקה האם היועמ״שית הסתירה ממנו עובדות משמעותיות בתגובה שהוגשה על ידה בעניין חקירת חבר הכנסת חנוך מילביצקי, כך פרסם כעת (שני) אבישי גרינצייג.

נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות מסרה בתגובה: "בעקבות הפרסום של אבישי גרינצייג בעניין ח״כ מילביצקי, פנה הנציב ליועצת המשפטית לממשלה וביקש את התייחסותה לדברים".

נזכיר כי דברים אלו הגיעו לאחר הפרסום של גרינצייג, בנושא מועד אישור היועמ״שית לחקירה באזהרה של ח״כ חנוך מילביצקי, שנבדק על ידי נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות.

בכיר במשרד המשפטים המצוי היטב בתיק החקירה אמר ל-i24NEWS: "לא שיקרנו. אמרנו לנציב את האמת, אך לא את כל האמת. בסופו של דבר, אשה העידה באוגוסט 2024 שחבר הכנסת מילביצקי אנס אותה, וחלפה שנה שלמה עד שחקרנו אותו באזהרה, בשלב בו ידענו שהתיק כבר קרס".

היועצת המשפטית לממשלה מסרה אז בתגובה: "הטענות אינן נכונות. ראשית, בניגוד לפרסום – לא היה עיכוב של שנה בהחלטה על חקירתו של ח"כ מילביצקי. הוא נחקר זמן קצר לאחר שהועברה לראשונה המלצת המשטרה לחקור אותו, במסגרת המעבר לחקירה גלויה, וזאת בהתאם לתשתית הראייתית שנאספה בחקירה ולהמלצות גורמי החקירה והפרקליטות. כל טענה אחרת היא שיקרית.

שנית, לא הוסתר דבר מהנציב. גם הטענה על ״קריסת התיק״ הינה טענה שגויה ומטעה. התשתית הראייתית שנאספה בעניינו של מילביצקי ביססה חשד המצדיק את חקירתו באזהרה בעבירות מין ועבירות נוספות".

כאמור, באוגוסט 2024 האשה העידה (פעמיים) שנאנסה על ידי חבר הכנסת חנוך מילביצקי. הבכיר הנ״ל מאשר שהייתה הסכמה מקיר לקיר שהעדות שלה מהימנה. רק שנה לאחר מכן, ביולי 2025 היועמ״שית אישרה לחקור את חנוך מילביצקי באזהרה בחשד לאונס. כאשר באותה נקודת זמן היועמ״שית כבר ידעה שהמתלוננת בינתיים נעלמה והתיק קרס.