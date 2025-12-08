החקירה בצרפת חושפת חשד כי המטפלת שפכה חומרי ניקוי למזון ולמשקאות של המשפחה, לצד אמירות שנרשמו בפרוטוקול והובילו לייחוס נסיבה מחמירה של מניע אנטישמי

הפרשה, שלדברי גורמי חקירה היא מהחמורות שנחשפו בצרפת בשנים האחרונות, מתרחשת בבית משפחה יהודית בפרברי פריז, זוג הורים ושלושת ילדיהם בני 2, 5 ו־7. ליילה י', אזרחית אלג'יראית בת 42 הנתונה תחת צו גירוש, הועסקה כמטפלת בביתם במשך כחודשיים בלבד. כך נחשף ב"לה בונד" הצרפתי

בינואר שנה שעברה הגישה האם תלונה למשטרה לאחר שזיהתה טעם וריח חריגים ביין, במיץ ענבים ובבקבוק אלכוהול בבית. בדיקה מעבדתית גילתה עקבות משמעותיים של חומרים כימיים מסוג פוליאתילן גליקול וחומרי ניקוי שונים במוצרים צריכתיים, כולל בפסטה ובמשקאות נוספים.

עוד באותו נושא אחרי יותר מחודש: נעצרו חשודים נוספים במעורבות בשוד הלובר 16:53 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

במהלך איסוף העדויות סיפרה בת המשפחה בת ה־5 כי ראתה את המטפלת, כשהיא מעבירה חומר סבוני לבקבוק אלכוהול. המשטרה החרימה מיכלי ניקוי שנמצאו בבית, שבהם חומרים המבוססים על אקונומיקה.

בחקירתה הכחישה בתחילה ליילה את החשדות, אך בשלב מסוים הודתה כי שפכה "תחליב על בסיס סבון" למזון. היא מסרה כי עשתה זאת "כעונש" בעקבות מתחים עם מעסיקיה, וטענה שלא התכוונה לגרום נזק קטלני.

עם זאת, משפט אחד שאמרה במהלך חיפוש בבית "בכל זאת יש להם כסף ושלטון, לעולם לא הייתי צריכה לעבוד אצל יהודייה" הפך למרכז הדיון המשפטי. שופט החקירה ראה בו בסיס לייחוס נסיבה מחמירה של עבירה שנעשתה ממניע אנטישמי.

נתוני החקירה כוללים גם חיפושי גוגל שביצעה החשודה על "מנהגי דת יהודית" ו"יהודיות ברבריות", וכן פרסומים הקשורים לסכסוך הישראלי פלסטיני שנמצאו בפרופיל הפייסבוק שלה. לבית המשפט הועברו עדויות נוספות מחיי היומיום בבית, כמו דיווחי הילדים כי המטפלת שאלה אותם על דתם ושהקטנה "הכתה על המזוזה" לפי טענתם, דבר שהמטפלת מכחישה.

בתחילה הוגשה נגדה חשד ל"ניסיון הרעלה", אך הסיווג שונה לאחר שהתברר כי החומרים שנמצאו אינם מוגדרים ככאלה שעלולים לגרום למוות לפי החוק הצרפתי. כעת היא עומדת לדין בגין מתן חומר מזיק מתוך מניע גזעני, זיוף מסמך ומספר עבירות נוספות.

המשפט יתקיים בבית המשפט בנאנטר, הנאשמת מוחזקת במעצר מאז פברואר 2024. המשפט צפוי להיפתח ב־9 בדצמבר.