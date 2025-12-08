האלימות במגזר הערבי נמשכת, ואפילו בתוך היכל המשפט. 3 בדואים נפצעו מדקירות בעקבות קטטה שהתפרצה בין שתי חמולות – גרגאווי ואבו טהא.
הרקע לסכסוך הוא נקמת דם של חמולה בחמול השנייה מהפזורה הבדואית בנגב.חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח סורוקה 2 פצועים עם פציעות חודרות, בהם: צעיר בן 24 במצב קשה, בהכרה עם וגבר כבן 30 במצב קשה.
פרמדיק מד"א מאלק אבו ערארה, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו 3 פצועים, בהם: 2 פצועים שוכבים ברחוב, בהכרה מלאה וסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם ופצוע נוסף שנפצע באורח קל. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים."
מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר פרצה קטטה בין שתי משפחות מסוכסכות מהפזורה הבדואית ברחבת בית המשפט בבאר שבע, על רקע ניסיון לביצוע נקמת דם. שוטרי תחנת באר שבע הגיעו במהירות למקום ועצרו 5 חשודים משתי המשפחות. מהזירה פונו 3 פצועים בדרגות שונות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים – האירוע בשליטה מלאה".
