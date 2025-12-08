יו"ר כחול לבן בני גנץ הציג תכנית לתמיכה במילואימניקים: "אין שום הצדקה להמשיך לקרוא למאה ימי מילואים בשנה. אסור להפוך את האזרחים הכי טובים שלנו – לאנשי קבע סוג ב'"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לסוגיית חוק הגיוס ומשרתי המילואים, כשהציג בדבריו מתווה משלו למען המילואימניקים תחת השם "מציאות אחרת".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . גנץ מתקבל במחיאות כפיים (צילום: סרוגים)

"המילואמניקים הם קבוצה קטנה ששומרת על כולנו, ובלעדיה לא היינו יכולים לשרוד. הם מסתערים בחזית, והמדינה ממשיכה לישון כמו בלילה של ה-6.10" אמר גנץ. "זה קשור קודם כל לעובדה שאחרי שנתיים אין עדיין מתווה שירות שמכניס במספרים גדולים את אחינו החרדים לצה"ל על מנת שיקלו על כך. אבל זה קשור גם להחלטה להמשיך לזרוק את האחריות על מי שהיו ראשונים לקחת אותה ולא למצוא פתרונות – ויש עוד פתרונות. להמשיך לשלוח צווי 8, ולהתנהל כאילו זה יכול להימשך לנצח רק כי האנשים הטובים האלו לעולם לא יגידו לא למדינה. הגיע הזמן שהמדינה היא זו שתגיד – חלאס!".

לדבריו, "אין שום הצדקה להמשיך לקרוא למאה ימי מילואים בשנה לאף מילואמניק או מילואמניקית. יש המון תוכניות שמדברות על הטבות מוצדקות והטיפול במעטפת שמתקדם אך עדיין לא מושלם בלשון המעטה. אבל אסור שנגיע למצב שהמעטפת הופכת לעיקר. אסור להפוך את האזרחים הכי טובים שלנו – לאנשי קבע סוג ב'".

"לצערי, אין היום אף תוכנית שמדברת על ודאות, על הוגנות, על החזרת המילואמניקים שלנו למצב שגרה" הבהיר בסיכום. "התוכנית שלנו תטפל במעטפת כולה אבל גם קובעת שהחל משנת 2027 נחזיר את המילואמניקים לשגרה. נשים גבולות עבור אלו שאין להם גבול בנתינה. נחזיר את המילואמניקים לכלכלה, ללימודים ולעבודה. נחזיר את האבות והאמהות לילדים שלהם ולמשפחות שלהם שמחכים יותר מדי זמן".

אלו עיקרי התכנית:

ודאות:

* עד 100 ימי מילואים בשלוש שנה (בהיעדר מצב מלחמה).

* שליחת צווים לפחות 3 חודשים לפני קריאה לשירות ובתום שירות ארוך – איסור קריאה למשך חצי שנה.

* החרגות מהנהלים – באישור ועדת חוץ וביטחון.

הוגנות:

* העברת עקרונות מתווה שירות ישראלי ובמסגרתו גיוס החברה החרדית, צה"ל מנהל את ההחלטה מי יגיע לצבא ומי לשירות אזרחי.

* ⁠הוספת עשרות אלפי תקני מילואים וקבע ראשוני.

* תגמול דיפרנציאלי מוגבר בין לוחמים ליתר המשרתים.

קדימות:

* הטבות כמו חינוך חינם מגיל לידה, קרקע חינם באזורי עדיפות לאומית וקבלה לאקדמיה עם תנאי עמידה בציוני מעבר לשנה ב'.

* סבסוד טיפולים למשרתים, לבני זוגם ולילידיהם.

* שיפור מנגנוני הפיצוי לעצמאים.

שאלנו את גנץ: מה עשית כדי לגייס חרדים?

במענה לשאלת סרוגים על הצעדים שכחול לבן עשו בשנתיים האחרונות כדי לגייס חרדים, גנץ אמר כי "בתקופה שאנחנו היינו במשרד הביטחון, הקמנו מנהלת שירות, פתחנו תוכנית כמו 'קודקוד', הקמנו ישיבות הסדר טכנולוגיות, והקמנו ישיבות הסדר לחילונים. אלה צעדים מאוד מאוד משמעותיים. עליהם נפתח עכשיו מסלולי שירות נוספים של חטיבת חשמונאים וכו'. אין סיבה שהדבר הזה לא יקרה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: סרוגים)

לטענתו, "עוצמה ומוסר – זה שני עמודי התווך של מדינת ישראל. שירות צבאי, ביטחוני, חירומי – זה עוצמה. קיום התורה – זה מוסר. הם לא סותרים אחד את השני, הם משלימים אחד את השני. יש אינספור דוגמאות שהדבר הזה כבר הוכח, ולשם אנחנו ניגש".