השר דודי אמסלם התייחס היום (שני) בראיון ברדיו גלי ישראל, לטיוח לטענתו של פרשת הפצ"רית ואמר: "מנשיא העליון ועד אחרון הפרקליטים עובדים כרגע כדי לטייח את סיפור הפצ"רית והדלפת הסרטון. זו אחת הפרשיות החמורות בתולדות ישראל. מה שמטריד אותם זה התצהיר השקרי לבית המשפט העליון?

קרה כאן אירוע חמור פי אלף, היא העלילה על חיילי צה"ל שהם אנסו בלי אף בדיקה. הכפישה את לוחמי צה"ל בעבירה שלא הייתה ולא נבראה ואני משוכנע שעוד הרבה יהודים ימותו בגלל הסרטון הזה. והיועמ"שית, במשך שנתיים את רואה מה קורה כאן, זה לא מעניין אותך?"

עוד הוא הוסיף: "אהרון ברק רואה את מעשה ידיו טובעים בים. הוא מבין שכל מה שהוא עשה במדינת ישראל נהרס לו מול עיניו. מעבר לכך, אני רוצה לומר לו: אני רוצה להיות 'נתין' בדיוק כמוך, עם הנכסים והפנסיה שלך. הוא אדם מבולבל שחושב שאנחנו לא חלק מהעם. הוא המסית מס' 1 במדינת ישראל".