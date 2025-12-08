משטרת ישראל מזהירה: מיילים והודעות טקסט מתחזים לזימון חקירה נשלחים לציבור בניסיון דיוג, אין ללחוץ על הקישורים ולחסום את השולח

בימים האחרונים התקבלו פניות מאזרחים שדיווחו על הודעות מייל והודעות טקסט שנשלחו אליהם תחת הכותרת "התראה אחרונה: בנוגע לזימון אישי לחקירה". ההודעה כוללת קישור המופיע כקישור לעיון בפרטי זימון רשמי, אך מדובר במסר כוזב.

לפי המשטרה, ההודעות אינן נשלחו על ידה אלא מהוות ניסיון הונאה או דיוג. הקישור מצריך מהמשתמש להיכנס לדף מזויף שמתחזה לממשק רשמי של המשטרה, וזאת במטרה לדלות פרטים אישיים או להדביק את המחשב בקבצים זדוניים.

במשטרה מדגישים כי בכל מקרה של חשד להודעה כוזבת, יש להימנע מלחיצה על הקישור המצורף או מהורדת קבצים, ולחסום את כתובת המייל או את מספר הטלפון שממנו נשלחה ההודעה.