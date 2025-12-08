השר עמיחי אליהו התייחס היום למציאת הטלפון של הפצ"רית ואמר: "אני כמעט בטוח שזה לא הטלפון של הפצ"רית. עשו נסיונות בתנאים זהים והטלפונים לא שרדו"

הפצ"רית נחקרה אמש (ראשון) במשך שעות ארוכות בעניין פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. השר עמיחי אליהו התראיין היום על כך ברדיו גלי ישראל ואמר: "יש כאן ניסיון לשמר את האליטה. לפני חודש נטען שמצאו טלפון, אני כמעט בטוח שזה לא הטלפון של הפצרית. עשו נסיונות בתנאים זהים והטלפונים לא שרדו, לכל בר דעת זה נשמע סיפור מצוץ מהאצבע.

אבל אחרי שאמרתי את זה, אני בטוח שכל מי שהיה שותף לעלילת הדם הזו נגד מדינת ישראל ונגד החיילים שלנו – יתן את הדין. מגדל הקלפים שלהם לאט לאט מתפרק, הם אמנם עדיין מצופפים שורות אבל בסוף התהליך נראה עולם מתוקן יותר".