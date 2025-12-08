הראפר והיוצר איזי חובר לראשונה לסולנית להקת ג'יין בורדו דורון טלמון לשיר משותף מרגש ומלא תודה. "אמרתי תודה" – שיר שממזג היפ-הופ עם פולק-רוק ישראלי. צפו

הראפר איזי והיוצרת וסולנית להקת ג'יין בורדו, דורון טלמון, שניים מהקולות הבולטים והמקוריים במוזיקה הישראלית, חוברים לראשונה לדואט מפתיע ומשחררים היום את השיר "אמרתי תודה". השיר, שכתבו יחד עם אבי אוחיון, דולב רם ואיתי פורטוגלי, מביא צליל חדש ומרענן שמשלב בין העולמות המוזיקליים השונים של השניים.

צפו בקליפ של "אמרתי תודה" – איזי ודורון טלמון:

איך הכל התחיל – מגלישה בים עד לאולפן

את השיר המיוחד הזה איזי התחיל לכתוב בסשן גלישה בים. כשהגיע לאולפן של דולב רם עם הסקיצה שלו ושל ג'וזף (יוסי כהן). שם השיר נפגש לראשונה עם דורון טלמון ואבי אוחיון – ומשם נולד שיתוף הפעולה המפתיע שהפך ל"אמרתי תודה".

את ההפקה המוזיקלית חתומים דולב רם, יוסי (ג'וזף) כהן ואיתי פורטוגלי, שנתנו לשיר את האיזון המושלם בין האנרגיה של איזי לבין הרגישות האקוסטית של דורון.

"הדברים הכי טובים נולדים מחיבורי אמת"

איזי ודורון מספרים על התהליך: "הדברים הכי טובים נולדים מחיבורי אמת. השיר הזה נולד במפגש שהוציא אותנו מאזורי הנוחות ואז הפגיש אותנו מחדש עם עצמנו ואחד עם השני ונתן לנו לצלול יחד, לחפש ולמצוא את מה שמחבר אותנו מבפנים. השיר הזה הוא ערבוב מדויק של שנינו ושל הבנה אחת ברורה ומשותפת. תודה על הזכות ליצור להישמע ולגעת. ותודה כבר אמרנו?"