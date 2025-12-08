מבקר המדינה אנגלמן תוקף בכיר שב"כ לשעבר המסרב להתייצב לביקורת, וקובע כי מדובר בהפרת חוק חמורה. הוא מצטט פסיקת בג"ץ ומדגיש: איש אינו מעל החוק.

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שיגר תגובה נפיצה במיוחד לעבר בכיר השב"כ לשעבר, שהודיע פעם נוספת על סירובו להתייצב לביקורת המבקר, למרות סמכותו בחוק לזמן אותו. אנגלמן תקף את טענותיו של איש השב"כ, והודיע כי מדובר בהפרת חוק בוטה.

איש השב"כ לשעבר המדובר, אשר שימש כגורם בכיר ביותר בפיקוד דרום במהלך אירועי השביעי באוקטובר, סירב להתייצב בפני המבקר, למרות סמכותו החוקית המובהקת לאלץ גורמים לעמוד למתן עדות.

למרות סמכותו החוקית של המבקר לזמן אותו, בכיר השב"כ לשעבר בחר להתעלם מההוראה החוקית, ולטעון כי אינו יכול להיות מחויב לעמוד לביקורת וכי "יש לחכות להכרעת בג"ץ" בקשר לוועדת חקירה ממלכתית.

אנגלמן דחה בתוקף את טענותיו של איש השב"כ והבהיר כי מדובר בהפרה חמורה של החוק ושל מחויבות ציבורית בסיסית.

העימות בין הצדדים מחריף כבר תקופה, אך הפעם בחר המבקר לצאת בהצהרה חריגה בנוקשותה. לדבריו, הבכיר לשעבר מסרב לשתף פעולה עם הביקורת ואף הודיע כי לא יופיע לזימון שנשלח אליו כחוק. אנגלמן הדגיש כי סמכותו בעניין נקבעה לא רק בחקיקה אלא גם בפסיקות בית המשפט העליון.

המדינה מאפשר "לחקור כל עד, בין שהוא עובד של גוף מבוקר ובין אם לאו". אנגלמן הוסיף כי במקרה זה מדובר בבכיר שהיה בתפקיד פעיל ביום מתקפת ה־7 באוקטובר, ולכן חשיבות הופעתו בפני המבקר אינה רק משפטית, אלא גם ערכית וציבורית.

"איש אינו ניצב מעל החוק," הדגיש אנגלמן. "מחובתו של מי שכיהן בתפקיד בכיר ביום הטבח של ה־7.10 לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורת המדינה."

אנגלמן תקף: "התנהלותו של הבכיר לשעבר בשב"כ, שמסרב לשתף פעולה עם ביקורת המדינה ואף הודיע כי לא יתייצב לזימון שהוצא כדין, היא חמורה ביותר, הן בהיותה מנוגדת לחוק והן מבחינה ערכית.".