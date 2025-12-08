ראש הממשלה נתניהו, נפגש עם שגריר ארצות הברית לאו"ם, מייק וולץ. וולץ נחת בישראל לביקור ראשון מאז מינויו הרשמי לתפקיד, בפגישה נכחו מ״מ ראש המל״ל גיל רייך, שגריר ישראל באו״ם דני דנון ושגריר ארה״ב בישראל מייק האקבי.
במהלך המפגש דנו הצדדים בהתפתחויות האחרונות בזירה הבינלאומית, תוך דגש על האתגרים העומדים בפני ישראל במוסדות האו"ם ועל הצורך בהעמקת התיאום המדיני בין וושינגטון לירושלים.
על פי גורמים שנכחו בפגישה, נדונו גם מהלכים עתידיים לשימור היציבות האזורית ולבלימת יוזמות אנטי-ישראליות בקהילה הבינלאומית.
שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, התייחס בסיום הפגישה לחשיבות הקשר האסטרטגי בין המדינות:
"ארה"ב ממשיכה להיות שותפתנו המרכזית במאבק על ביטחון ישראל ובחתירה ליציבות אזורית באו"ם ובזירה הבינלאומית בכלל. שיתוף הפעולה שלנו משמעותי וחיוני במיוחד בעת הזאת."
