עיתון ה"גרדיאן" הבריטי דיווח כי ישראל ביצעה פעולות איסוף מודיעיני למעקב אחרי הכוחות האמריקניים בבסיס התיאום המשותף בקריית גת. מפקד הבסיס הביע דאגה ודרש מישראל להפסיק

ישראל ביצעה פעולות איסוף מודיעיני למעקב אחרי הכוחות האמריקניים בבסיס התיאום המשותף בקריית גת – כך דווח היום (שני) בעיתון ה"גרדיאן" הבריטי. לפי הדיווח, מפקד הבסיס הביע דאגה מהפעולות הללו – ודרש מישראל להפסיק אותן באופן מיידי.

על פי הדיווח, בצבא האמריקני טענו כי גורמים ישראליים קיימו מעקב רחב היקף אחר כוחות צבא ארה״ב ובעלות בריתה. הדבר הוביל למתיחות בין הישראלים לאמריקנים בקריית גת,, ואף לוויכוחים סביב הטענות להקלטת שיחות ומפגשים בתוך מרכז התיאום האזרחי-צבאי, שבוצעו באופן גלוי וסמוי.

בשלב מסויים, מפקד בסיס התיאום, הגנרל פטריק פרק, זימן גורם צבאי ישראלי לפגישה דחופה – ואמר לו כי "ההקלטות צריכות להיפסק כאן". עוד נטען כי אנשי צוות ואורחים ממדינות אחרות מששו מהאפשרות שהמידע שהם משתפים יאסף על ידי ישראל וינוצל לרעה – וחלקם אף הונחו לא להעביר מידע רגיש.

בצבא האמריקני סירבו להגיב לדיווח, אך בצה"ל אמרו בתגובה לגרדיאן כי "צה״ל מחוייב לתהליך הפסקת האש ושותף למאמצים השונים ב-CMCC. צה״ל מתעד ומסכם פגישות בהם הוא נוכח בפרוטוקולים, כפי שכל גוף מקצועי במאפיינים האלו מקיים, הדבר נעשה בצורה פתוחה ושקופה. יש לציין כי מדובר בשיחות לא מסווגות. הטענה כי צה״ל מרגל אחרי שותפיו בפגישות שבהן הוא לקח חלק היא אבסורדית והזויה".

עוד נטען כי "כל אמירה המעלה ספק לגבי מחויבות צה״ל להצלחת ה-CMCC חסרת כל שחר, ויש חשד כי נועדה לחבל בהצלחת המפקד ולהטיל דופי בכוונות המשתתפים אשר עד כה כבר סייעו ביצירת תנאים טובים יותר לעתידה של רצועת עזה".