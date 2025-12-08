ביום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל וכוחות הביטחון, ושנתיים לאחר הפציעה שלו עצמו, הזמר עידן עמדי משחרר שיר חדש בשם "לא נשבר" – מסר של תקווה וחוסן המוקדש כולו לפצועים ולפצועות שהקריבו מגופם ונפשם למען המולדת

הזמר עידן עמדי, שבעצמו נפצע קשה במהלך מלחמת חרבות ברזל, משחרר הבוקר (שני) את השיר "לא נשבר". השיר נכתב והולחן על ידו, והוא מוקדש לפצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון שהקריבו למען ההגנה על המולדת. הקליפ כולל קטעים תיעודיים ממכוני השיקום ובתי החולים בשנתיים האחרונות.

צפו בקליפ המרגש של "לא נשבר" – עידן עמדי:

מילות הפזמון פותחות בנחישות: "זה לא הסוף, מתוך הסדק שבתוכי נפער, יצמח לו פרח ואור, לא נשבר, לא נשבר."

מהפציעה של "אלמוני" – לעידן עמדי

עידן עמדי נפצע קשה ב-7 בינואר 2024, במהלך פעילות מבצעית בדרום רצועת עזה. הפיצוץ בפתח מנהרה גבה את חייהם של שישה לוחמי חיל ההנדסה ופצע לוחמים נוספים. עמדי, ששירת במילואים מאז פרוץ המלחמה, הובהל לבית החולים שיבא כשהוא מורדם ומונשם, מפויח ושרוף, עם רסיסים בכל חלקי גופו ופגיעות קשות בפנים.

במסיבת העיתונאים שכינס לקראת שחרורו סיפר: "הגעתי לבית החולים שרוף ומפויח", והדגיש את הנס שחווה. הוא בכה כשדיבר על חבריו שנפלו ואמר: "אני מצטער שלא עמדתי במשימתי כמפקד, להשיב אותם הביתה בשלום. הכאב הזה ילווה אותי כאות קין עד יומי האחרון".

דרך השיקום

לאחר שחרורו בסוף ינואר 2024 המשיך עידן עמדי שיקום ביתי מפרך, כולל פיזיותרפיה מאתגרת. הוא שיתף תמונה קשה מפניו הפצועות וכתב: "נולדתי מחדש… קרה לי נס, אבל בכנות – לא חושב שאי פעם אתפוס את זה".

כשנה לאחר הפציעה חלק סרטון נוסף וכתב: "אני צופה בסרטונים הבודדים מבית החולים אחת לכמה ימים, להזכיר לעצמי שהכל זה נס".

חזרה אל הבמה ואל החיים

מאז הפציעה הוריד עידן עמדי פרופיל תקשורתי והתמקד בשיקום, אך חזר בהדרגה לבמה. בפברואר 2025 יצא לסיבוב הופעות חדש המשלב את סיפורו האישי וחוויותיו מהמלחמה.

הוא הביע רצון לחזור לשיר, לשחק ואף להילחם אם יתאפשר.