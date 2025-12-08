תאילנד וקמבודיה חזרו לעימות צבאי חריף לאחר קריסת הפסקת האש שתווכה על ידי טראמפ. אלפי אזרחים נמלטים, יש הרוגים ופצועים רבים

תאילנד וקמבודיה, שתי מדינות שעד לאחרונה היו חלק מרשימת ההצלחות של הנשיא טראמפ, בתור נשיא "משכין שלום" לפי הגדרתו, הידרדרו היום לגל חדש של לחימה. במדינות האסייתיות מדווחים כבר על מספר רב של הרוגים ופצועים בשני הצדדים.

רק בחודש יולי, ביקר הנשיא דונלד טראמפ באופן חגיגי ביבשת אסיה, ונחת במיוחד בתאילנד על מנת לחתום על הסכם הפסקת האש בין שני הצדדים המתקוטטים, אך כעת האש חזרה לסעור.

דובר צבא תאילנד אישר כי מטוסי חיל האוויר ביצעו תקיפות נגד עמדות צבא קמבודיה לאחר שחייל תאילנדי נהרג בחילופי אש באזור הגבול השנוי במחלוקת. מן העבר השני, קמבודיה טוענת כי ארבעה אזרחים נהרגו מירי של הצבא התאילנדי במחוזות בצפון המדינה.

הקרבות מתפשטים גם למחוזות בצפון־מזרח תאילנד, כאשר כל צד מאשים את השני בפתיחת האש ובהפרת הפסקת האש שנחתמה ביולי האחרון.

ראש ממשלת מלזיה, אנואר אברהים שהיה מהגורמים המרכזיים שתיווכו את הסכם הפסקת האש הזהיר כי ההתלקחות הנוכחית עלולה “לפרום את העבודה העדינה שהושקעה בשמירה על היציבות בין שתי המדינות”. לדבריו, המשבר הנוכחי מאיים להחזיר את האזור לשנים של מתיחות וחוסר יציבות.