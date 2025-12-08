אחרי המתיחות בשבוע שעבר, שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש עם הרמטכ"ל ואישר את סדרת המינויים והקידומים בצה"ל למעט אל"מ במיל' גרמן גליטמן שעודד סרבנות בצה"ל

שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש הבוקר עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר ואישר את סבב המינויים של קצינים בדרגת אל"מ ותא"ל עליו הוכרז ביום שישי

"בתום הפגישה שר הביטחון החליט לאשר את סבב המינויים שאושר בסוף השבוע, למעט מינויו של אל"מ (מיל') גרמן גילטמן שקרא לסרבנות שירות בצה"ל", כך מסרה לשכת שר הביטחון.

במקביל, גורם בכיר בצה"ל אמר כי "השיחה עם השר הייתה בארבע עיניים. שיחה עניינית ובאווירה טובה. ממשיכים קדימה, ביטחון המדינה מעל הכל".

גילטמן, ששימש רמ"ט אוגדה במלחמה היה אמור לעלות לדרגת תא"ל ולהתמנות למפקד המרכז למפקדות במז"י. אלא שלפני המלחמה הוא תועד במסיבת עיתונאים של ארגון 'אחים לנשק' לפני המלחמה, ארגון שאיים בסרבנות ושיתוק הצבא כדי לכופף את הדרג הפוליטי שלא להעביר את הרפורמה המשפטית. בעקבות כך, הורה כ"ץ להקפיא את המינויים והוציא את גליטמן מסבב הקידומים.

ביום שישי נפגש גליטמן עם הרמטכ"ל, הכריז כי לא קרא לסרבנות (למרות התיעוד שלו עם חולצת 'אחים לנשק) ואמר כי הוא ביצע 700 ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה. בגלל הנסיבות, הוא ביקש לבטל את מינויו ולהישאר רמ"ט האוגדה.

שאר הקצינים שיקודמו לפי החלטת הרמטכ"ל ואישור שר הביטחון

תת-אלוף אהוד ביבי ימונה לקצין תותחנים ראשי.

אלוף-משנה א׳ ימונה לראש להק הגנת גבולות בחיל האוויר ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה (מיל׳) גרמן גילטמן ימונה למפקד המרכז למפקדות בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף.

אלוף-משנה נ׳ ימונה למפקד יחידה 504 באגף המודיעין.

אלוף-משנה ב׳ ימונה למפקד מחוז דרום בפיקוד העורף.

אלוף-משנה ג׳ ימונה למדריך בקורס פיקוד ומטה במכללות הצבאיות.

אלוף-משנה משה שוורץ ימונה לראש מחלקת תאוצה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

אלוף-משנה כ׳ ימונה לראש מחלקת עומק בחיל האוויר.

אלוף-משנה ענאן חמדאן ימונה לראש מנהלת התיאום והקישור עזה במתפ״ש.

אלוף-משנה ארז שבתאי ימונה לקצין אג"ם מפקדת התיאום לרצועת עזה.

אלוף-משנה פז גדיה ימונה למפקד מחוז צפון בפיקוד העורף.

סגן-אלוף גיא מדר ימונה למפקד חטיבת יואב (חטיבה 406) בעוצבת אדום (אוגדה 80).

סגן-אלוף א׳ ימונה לסגן מפקד עוצבת הפלדה (אוגדה 162) ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף ה׳ ימונה לסגן מפקד עוצבת אדום (אוגדה 80) ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף מ׳ ימונה לסגן מפקד עוצבת געש (אוגדה 36) ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף כארם נבואני ימונה לסגן מפקד עוצבת המפץ (אוגדה 146) ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף דביר עלמי ימונה לסגן מפקד אוגדת יהודה ושומרון (אוגדה 877) ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף מתתיהו שבח ימונה לראש מטה אוגדת יהודה ושומרון (אוגדה 877) ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף א׳ ימונה למפקד מרכז האש הפיקודי בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף י׳ תמונה למפקדת המכללה למקצועות העורף האזרחיים בפיקוד העורף.

סגן-אלוף ע׳ ימונה לעוזר המזכיר הצבאי למודיעין של ראש הממשלה ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף נ׳ ימונה לראש מחלקת מידע ומחקר במתפ״ש ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף סארי עאמר ימונה לראש מחלקת אזרחית במתפ״ש ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף שירי חלפון תמונה לראש מחלקת מילואים ותכנון בזרוע היבשה ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף רעות דרעי חמצני תמונה למפקדת קריית ההדרכה ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף טלעת דאהר ימונה לראש מחלקת שוה״ם ותשתיות באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף אביטל ברון תמונה לסגן צבאי לראש אגף ההנדסה והבינוי באגף הטכנולוגיה הלוגיסטיקה ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

אלוף-משנה גיא יצחק ימונה לראש מחלקת הפעלה במרה״ס.

סגן-אלוף אורן צבר ימונה לקצין האג״ם של הגיס הצפוני (גיס 479) ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף מאיר רביבו ימונה למפקד מרכז הקשר הפיקודי בפיקוד הדרום ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף עודד עדני ימונה לראש מחלקת בירור בנקח״ל ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

עובד צה״ל סגן-אלוף (מיל׳) ד׳ ימונה לראש מחלקת תורה והדרכה בחיל האוויר.

סגן-אלוף א׳ ימונה לראש מחלקת תקשוב ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף צ׳ ימונה לראש מחלקת חימוש והגנה אווירית בחיל האוויר ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף ג׳ תמונה לראש מחלקת תאו״ם ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף ב׳ ימונה למפקד במצ״א 108 ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף י׳ ימונה לראש תכנית מגדל במפא״ת ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

סגן-אלוף א׳ ימונה לראש תכנית סמוראי במפא״ת ויועלה לדרגת אלוף-משנה.