הומיון שמח, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, פרסם הודעה חריגה ומדאיגה המופנית ישירות ליהודים החיים במדינה. בהודעתו קרא שמח לחברי הקהילה להימנע ממעקב אחר חשבונות ישראליים ברשתות החברתיות.

חבר הפרלמנט היהודים הדגיש בייחוד את חשבונות דובר צה"ל בפרסית וקרא להסיר כל סימן לפעילות שעלול להתפרש בעיני הרשויות כהבעת תמיכה בישראל.

בהודעה שפורסמה לציבור, הדגיש שמח כי כל אינטראקציה מקוונת עם גורמים ישראליים עלולה להעמיד את היהודים באיראן בסכנה ממשית: "אם פרסמתם תגובה או לייק חריגים, רגישים או מטעים במרחב הרשת, אנא מחקו אותם בהקדם האפשרי והסירו מעקב." לדבריו, בשבועות האחרונים גבר הפיקוח של גורמי הביטחון האיראניים על פעילות ברשתות החברתיות, במיוחד בכל הנוגע לקשרים ופעילות של חשבונות ישראלים.

הקהילה היהודית באיראן, המונה כמה אלפי בני אדם, פועלת שנים תחת מגבלות כבדות מצד השלטונות. דבריו של שמח נתפסים כסימן נוסף להחמרת האווירה במרחב הציבורי ולאי־הוודאות שחשים בני הקהילה בתקופה של מתיחות אזורית גוברת.