תושב טבריה בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד לעבירות איומים כלפי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, לאחר שפרסם ברשתות פוסטים בו קרא לו "סוכן חמאס במדי צה"ל"

המשטרה הודיעה כי תושב טבריה בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד לעבירות איומים כלפי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן. היום (שני), לאחר חקירתו, הוא יובא בפני בית משפט השלום בטבריה בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

חקירת המשטרה החלה לאחר שדווח על מספר פוסטים שפורסמו בחשבון הפרטי של החשוד ברשתות החברתיות עם תוכן שיש בו לכאורה איום כלפי איש ביטחון בכיר. לאחר בדיקת החומרים הרלוונטים על ידי הגורמים השונים הוחלט כי יש בהם חשד לעבירת איומים.

בפוסטים נכתב בין היתר כי עליאן הוא "שודד צמא דם בזוי טמא שפל משוקץ ומלוכלך, יורשו המודרני של היטלר הפועל להשמיד את העם היהודי בארץ ישראל. ארור רסאן עליאן". בפוסט אחר כתב החשוד כי "אם חיל האוויר לא יפציץ את בית הארכי טרוריסט רסאן עליאן בשפרעם היום, יושבתו מטוסיו בבסיסיהם על ידי מחבליו של עליאן מחר". בפוסטים אחרי כינה אותו "סוכן חמאס במדי צה"ל".

כ"ץ: "מעשה נפשע וקו אדום"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי הוא "מגנה בתוקף את האיומים החמורים שהופנו כלפי האלוף רסאן עליאן ואת דברי ההסתה וההשמצה שהופצו נגדו. אלימות ואיומים כלפי קציני צה"ל ואנשי מערכת הביטחון הם מעשה נפשע וקו אדום שאסור שייחצה בשום מצב – בטח ובטח בימים שבהם לוחמינו ומפקדינו נושאים על כתפיהם את ביטחון ישראל".

"אני מחזק את רסאן ומדגיש שלא נשלים עם שום ניסיון לפגוע או לאיים במי שמקדישים את חייהם לביטחון מדינת ישראל" הוסיף והבהיר. "אני מברך את שוטרי משטרת ישראל שעצרו את החשוד ומצפה מרשויות האכיפה להעמידו לדין".