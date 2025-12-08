הדיון על עונש מוות למחבלים התלהט לאחר שחברי עוצמה יהודית הגיעו עם חבל תלייה. במהלך הדיון אמר השר בן גביר, "הורדנו את כל הקייטנה שהייתה כאן אחרי שנים של הפקרות"

בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל מתקיים הבוקר (שני) דיון נוסף בהצעת החוק של ח״כ לימור סון הר מלך לעונש מוות למחבלים. חברי הכנסת של עוצמה יהודית הגיעו לדיון כשהם עונדים סיכה בצורת חבל תלייה, צעד שנועד לסמל את תמיכתם בחוק ולהעביר מסר שלפיו מחבלים צריכים לשאת בעונש מוות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות עוצמה יהודית

במהלך הדיון התייחס השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לנתונים שפורסמו לאחרונה בנוגע למותם של 110 מחבלים בתקופת כהונתו. לדבריו, "כמובן שהם באים חולים או מתו מכל מיני פציעות, הם באו ממלחמה". הוא הדגיש כי אינו מתנצל על הצעדים שננקטו בבתי הכלא והוסיף כי מאז כניסתו לתפקיד "הורדנו את כל הקייטנה שהייתה כאן, אחרי עשרות שנים של הפקרות".

בן גביר התייחס גם למחלוקת סביב מעורבות רופאים במקרה שיוחלט ליישם עונש מוות. "כולנו באנו עם סיכה שהסיכה הזאת היא אחת האופציות שבה נעשה את החוק. יש אפשרות בגרדום, בכיסא חשמלי וגם בהרדמה", אמר. לדבריו, מאז פרסומים כי רופאים לא יסכימו לקחת חלק בהליך, "קיבלתי מאה פניות מרופאים שאמרו איתמר רק תגיד מתי".

הדיון הוא השני מתוך סדרת דיונים שצפויים להתקיים בנושא, והמתח סביבו משקף את הפולמוס הציבורי והפוליטי סביב החזרת עונש המוות למחבלים בישראל.