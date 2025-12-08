רשות הטבע והגנים מסכמת שנת פעילות ענפה: מרכז הצלה חדש לצבי ים, מסלולים חדשים, גידול דרמטי בחניוני לילה – ובשורה מרגשת במיוחד עם פריחת גוזל נשר ראשון זה 8 שנים ברמת הגולן

רשות הטבע והגנים מסכמת שנה עם פתיחה של מרכז ההצלה הארצי לצבי ים במכמורת.

רעיה שרקי מנכ"לית רשות הטבע והגנים מספרת לנו הבוקר שלראשונה נסגרו השנה אתרים בקיץ למשך שבועיים מלאים בשל החום והבצורת, זאת לצד חזרת המטיילים אחרי הפסקת האש.

התיירות בישראל עוד לא התאוששה לגמרי. השנה ביקרו כ-9 מליון מבקרים באתרים בתשלום לעומת כ-12 מליון בשנת 2019 לפני הקורונה. ברשות מציינים שעיקר המבקרים הין בצפון, עם 42 אחוזים מהמבקרים.

המנכ"לית מספרת לסרוגים שהוארכו שעות הפעילות כולל תוכן ייחודי ומוכוון למשפחות וזה נתן עוצמות מיוחדות. "הקהל הצביע ברגליים" אומרת לי רעיה.

השנה נפתחו מספר מסלולים חדשים ובהם מסלול גאולוגי בהרי אילת, שביל אופניים באזור נאות הכיכר, מסלול ג'יפים חדש בהר מטמור ובמכתש, שביל יחמורים חי בר בכרמל ועוד.

הציבור מעדיף את חניוני הלילה

גם בתחום חניוני הלילה ישנו גידול משמעותי עם עליה של 85% . השנה לנו 480,000 בחניונים לעומת 260,000 בשנה שעברה כולל חניון לילה חדש ביהודייה.

וגם בשורה יפה לסיום. השנה לראשונה אחרי 8 שנים פרח גוזל נשר ברמת הגולן.