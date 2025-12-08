אירוע מזעזע ומטריד התגלה בסוף השבוע בסניף רשת רמי לוי ברמת החייל שבתל אביב. לקוחה בשם א', שרכשה מלפפונים בחנות, גילתה בביתה כי באחד מהם טמון חפץ מתכתי זר ומסוכן.
על פי דיווח בחדשות 12, כששבה א' לביתה, החל בן זוגה לחתוך את המלפפונים עבור ילדיהם. ברגע האחרון, הוא הבחין בפריט מתכתי התקוע עמוק בתוך אחד המלפפונים. לאחר ששלף את החפץ, התברר שמדובר במסמר גדול – שאורכו כמעט כמחצית מאורכו של המלפפון כולו.
א' סיפרה לחדשות 12 על ההלם שאחז בה ובן זוגה לנוכח הממצא: "בעלי בא לחתוך את המלפפון והיה בהלם. הוא הרגיש שיש משהו בפנים ומשך – וגילה מסמר ענק".
הלקוחה הביעה חשש כבד לשלום ילדיה: "לא מבינה איך זה הגיע לשם. מזל שהילד לא לקח את זה והתחיל לאכול. זה ממש מלחיץ. אתה מצפה שהאוכל שאתה קונה יהיה נקי. איך מגיע מסמר מטונף לתוך מלפפון? זה מטורף".
הדיווח מציין כי מרשת רמי לוי טרם נמסרה תגובה רשמית לאירוע החמור.
