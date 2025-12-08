אחרי חודש של טלטלות ופרסומים על קשרים עסקיים, חיים לוינסון שב לשדר לצד ינון מגל ב־103FM ורמז כי טרם חשף את גרסתו לפרשה

העיתונאי חיים לוינסון חזר הבוקר (שני) לשדר ברדיו 103FM לצד ינון מגל, לאחר מספר שבועות שבהם לקח הפסקה. כבר בפתיחת השידור נשמע תקיף: "לא באתי לחיים שכאלה. זו חוויה מעניינת. יש לי הרבה מה לומר על מה שקרה, אבל זה לא המקום והזמן". הוא הוסיף כי "עוד לא בשלה העת להגיד מה אני חושב".

בהמשך שידר לוינסון מסר ברור כלפי חלק מהמעורבים בתקופה האחרונה. "בשעת משבר אתה לומד על טיבם של אנשים. כאלה שחשבת שהם חברים והתגלו כבלים, וכאלה שלא חשבת שהם חברים והתגלו כנשמות טובות"

הסערה סביב לוינסון התפרצה בחודש שעבר, כאשר עורך "הארץ" אלוף בן הודיע על סיום העסקתו בעקבות מידע על תשלומים שקיבל מחברת פרספשן של שרוליק איינהורן. לוינסון טען כי עבודות הצד בוצעו באישור העורך מאז 2019. בהמשך פורסם תחקיר נוסף ב"הארץ", שטען לקשרים עסקיים רחבים שבמסגרתם הרוויח מאות אלפי שקלים.

בעקבות הפרשה הודיע לוינסון על עזיבתו את העיתון לאחר 17 שנים, ובהמשך גם על פרישתו מהתוכנית "אופירה ולוינסון" בקשת 12, בטענה שהאמון הציבורי כלפיו נפגע.