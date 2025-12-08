שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ נחת בישראל לביקור מדיני, כשהוא מלווה בשגריר ישראל באו"ם דני דנון. במהלך ביקורו וולץ ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה יצחק הרצוג, ובני משפחתו של רן גואילי

ביקור מדיני נוסף מארה"ב: שגריר ארה"ב באו"ם, מייק וולץ, הגיע הבוקר (שני) לירושלים ופתח את ביקורו הרשמי בישראל, בליווי שגריר ישראל באו"ם דני דנון. הביקור יתמקד במפגשים מדיניים, בסקירות ביטחוניות בצפון ובדרום ובבחינת האתגרים שאיתם מתמודדת ישראל.

במסגרת ביקורו המדינה וולץ ייפגש תחילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהמשך יפגוש גם את נשיא המדינה יצחק הרצוג ויקבל סקירות ביטחוניות מגורמי המקצוע. עוד היום ייפגש השגריר עם בני משפחתו של רן גואילי, החטוף האחרון שנותר בשבי החמאס בעזה.

"אני מברך את השגריר וולץ על ביקורו בישראל" אמר דנון אחרי נחיתתו של השגריר האמריקני. "ביקור זה מעביר מסר ברור: בשעה שישראל ניצבת מול איומים מדיניים וביטחוניים, ארצות הברית ניצבת לצידה".