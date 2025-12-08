בית המשפט התערב בתנאי צו האלוף לאחר שהתברר כי הדרישה להתייצב בערבי שבת יצרה פגיעה בלתי סבירה בשגרת חייו של המתיישב

בית משפט הורה לשנות את תנאי ההתייצבות של מתיישב מיהודה ושומרון, לאחר שצו אלוף חייב אותו להתייצב בתחנת משטרה גם בערבי שבתות באופן שהיה מחייב חילול שבת. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של ארגון חוננו.

לפני כחודש חתם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על צו הרחקה מיהודה ושומרון נגד המתיישב למשך חמישה חודשים. במקביל הטיל אלוף פיקוד העורף שי קלפר מעצר בית לילי בבית הוריו של המתיישב, לצד דרישה להתייצב מדי ערב בתחנת המשטרה, כולל ביום שישי. לטענת בא כוחו, עו"ד אסף גונן מארגון חוננו, הדרישה הובילה למספר מצבים בהם שוטרים הגיעו לבצע בדיקות בבית הוריו, מה שהקשה על יישום הצו וגרם למתיישב לעזוב את ביתו. לאחר שלא נמצאה עבורו חלופת מעצר, הוא נעצר בחשד להפרת הוראה חוקית.

בדיון שנערך לאחרונה טען עו"ד גונן כי רשויות האכיפה הציבו את מרשו במצב בלתי אפשרי ודרש לבטל את חובת ההתייצבות בערבי שבת. בית המשפט קיבל את עמדתו, הורה על שחרור המתיישב למעצר בית וקבע כי זמני ההתייצבות יותאמו כך שלא ייאלץ לחלל שבת.

עו"ד גונן מסר לאחר ההחלטה כי יש חשיבות להסדרת תנאי הצו, וציין כי הארגון ימשיך לפעול כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.