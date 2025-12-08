אחרי תקופה ארוכה בה תכנית 'הפטריוטים' של ערוץ 14 ניצבה מדי ערב במקום השני בפער גדול מרשת 13 וכאן 11, בימים האחרונם המגמה משתנה, והפטריוטים לא מצליחה למצוא תשובה לתכניות הריאליטי של קשת 12 ורשת 13, וממוקמת כבר מספר ימים רק במקום השלישי.
על פי נתוני הרייטינג מאמש, המהדורה המוקדמת של קשת 12 מובילה את רצועת השעה שבע בערב עם 7.5%. התוכנית "אזור בחירה" ברשת 13 רושמת 4.7%, ואילו התוכנית "שבע עם שלזינגר" בערוץ 14 רושמת נתון דומה של 4.5%. התוכנית של כאן 11, "שבע עם עקיבא וסולימאן", רושמת 2.6%, ואילו "שבע עם שרון גל" ב-i24News מסיימת עם 1.2%.
במהדורה המרכזית של השעה 20:00, חדשות 12 מובילה עם 12% צפייה. חדשות 14 מגיעה למקום השני בנתון של 6.4%. חדשות 13 רושמת 4.4%, ואילו חדשות 11 רושמת 3.4%. חדשות i24News רושמות 0.6%.
"הכוכב הבא" בקשת 12 היא התוכנית הנצפית ביותר ברצועת השיא, כשהיא רושמת 15.4%. התוכנית "ווארט" ברשת 13 רושמת 8.4%. "הפטריוטים" בערוץ 14 רושם 6.9%, ואילו התוכנית "החמאם" בכאן 11 רושמת 3.2%.
רצועת הלילה המאוחר נפתחת עם "גיא פינס" בקשת 12, שרושם 8.6%. "הצינור" ברשת 13 מגיע ל-6.4%. "סטורי לילה" בערוץ 14 רושם 3.2%, ו"חדשות הלילה" בכאן 11 רושמת 1.9%.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים